Западные разведывательные службы опасаются, что Россия готовится в ближайшие недели вывести на орбиту Земли спутник с ядерным зарядом.

По их оценкам, аппарат может быть запущен ещё до конца 2026 года. В случае реализации такого сценария под угрозой окажутся тысячи спутников, обеспечивающих связь, навигацию, банковские операции и работу военных систем.

Об этом говорится в совместном расследовании немецких телерадиокомпаний WDR и NDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung, опубликованном 23 ноября. Журналисты ссылаются на информацию западных спецслужб и военных, в том числе германской Федеральной разведывательной службы (BND) и Бундесвера.

По сведениям журналистов, предупреждения о возможном запуске уже получили несколько государств НАТО. Немецкие военные также проинформировали правительство ФРГ, включая министра обороны Бориса Писториуса.

Секретный спутник якобы уже готов к запуску

Предполагаемый российский аппарат получил название «Спутник-С». Как утверждают источники немецких СМИ, он был создан несколько лет назад и с тех пор находится на хранении в Московском регионе.

В предупреждениях западных разведок, распространённых в начале ноября, говорилось, что спутник может быть выведен на орбиту в течение ближайших 60 дней.

Специалисты космического командования Бундесвера допускают, что запуск состоится уже в декабре. По их оценкам, после выхода на орбиту аппарат сможет достаточно быстро перейти в состояние боевой готовности.

При этом никаких публичных доказательств существования готового к запуску спутника с ядерным зарядом пока не представлено.

Один взрыв способен вывести из строя тысячи спутников

Главная опасность предполагаемого российского оружия заключается не в нанесении ядерного удара по наземным целям, а в возможности уничтожения космической инфраструктуры.

Ядерный взрыв на орбите способен одновременно повредить большое количество спутников. Помимо непосредственного воздействия взрыва, серьёзную угрозу представляют электромагнитный импульс и радиация.

Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг ранее предупреждал, что при подобном сценарии в первые часы или дни могут выйти из строя около трети спутников на низкой околоземной орбите. В последующие месяцы повреждения могут затронуть и остальные аппараты.

Последствия почувствуют не только военные. Современная цивилизация критически зависит от спутниковых технологий.

Нарушения могут затронуть системы GPS, мобильную связь, интернет, банковские операции, транспорт и энергетическую инфраструктуру.

Генерал-майор Бундесвера Армин Фляйшман предупредил, что для Германии последствия подобного взрыва могут оказаться чрезвычайно серьёзными — вплоть до отключений электричества и масштабных перебоев со связью и навигацией.

Почему в НАТО особенно обеспокоены

По оценкам западных специалистов, вооружённые силы США и европейских государств значительно сильнее зависят от спутников, чем российская армия.

Космические аппараты используются для разведки, передачи информации, определения координат целей, управления высокоточным оружием и координации военных операций.

Уничтожение спутниковой инфраструктуры может серьёзно осложнить проведение военных операций НАТО.

Командующий космическими силами Бундесвера Михаэль Траут признал, что без спутников немецким военным будет значительно труднее быстро обнаруживать цели и точно определять их местонахождение.

При этом эффективных средств противодействия ядерному оружию, уже размещённому на орбите, практически нет.

Немецкие военные рассматривают возможность развития специальных противоспутниковых систем, способных нейтрализовать потенциально опасные космические аппараты.

Под подозрением ещё один российский спутник

Западные разведки уже несколько лет внимательно следят за российским спутником «Космос-2553», запущенным в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Официально Москва заявляла, что аппарат предназначен для научных исследований воздействия радиации в космосе.

Однако западные специалисты сомневаются в таком объяснении.

По информации немецких журналистов, разведывательные службы рассматривают «Космос-2553» как возможный испытательный аппарат, использовавшийся для изучения поведения спутников в условиях повышенного радиационного воздействия.

Предполагается, что подобные испытания могли стать частью разработки будущей противоспутниковой системы с ядерным зарядом.

Россия отвергает обвинения

Российское посольство в Германии заявило журналистам, что не располагает информацией о предполагаемой подготовке запуска.

Дипломаты категорически отвергли обвинения в разработке космического ядерного оружия, назвав их частью пропагандистской кампании.

В посольстве подчеркнули, что российская космическая деятельность осуществляется в соответствии с международными обязательствами и преследует исключительно мирные цели.

Министерство обороны Германии, в свою очередь, отказалось комментировать конкретные сведения о возможных планах Москвы, сославшись на конфиденциальность внутренних консультаций.

Ядерное оружие в космосе запрещено международным договором

Размещение ядерного оружия на околоземной орбите противоречило бы Договору о космосе 1967 года, участниками которого являются в том числе Россия и США.

Документ запрещает выводить на орбиту объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения.

При этом опасность подобных экспериментов известна уже несколько десятилетий.

В 1962 году США провели испытание Starfish Prime, взорвав ядерный заряд на высоте около 400 километров над Тихим океаном.

В результате электромагнитного импульса на Гавайях возникли перебои в работе уличного освещения и телекоммуникационного оборудования. Радиационное воздействие также привело к повреждению нескольких спутников.

Сегодня на околоземной орбите находятся уже десятки тысяч действующих и неработающих космических аппаратов, поэтому последствия аналогичного взрыва могут оказаться гораздо масштабнее.

Пока сведения о подготовке Россией запуска ядерного спутника остаются неподтверждёнными публично оценками разведывательных служб. Однако сам факт появления таких предупреждений свидетельствует о растущей обеспокоенности западных военных возможным распространением ядерного противостояния на космическое пространство.