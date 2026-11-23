Российские беспилотники атаковали жилой дом и супермаркет в Киевской области. В результате ударов, нанесенных в воскресенье, 22 ноября, погибли 12 человек, еще как минимум 15 получили ранения. Обновленные данные о последствиях атак украинские власти сообщили в понедельник.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Дымер Вышгородского района. Российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, вызвав серьезные разрушения. По последним данным, погибли девять человек, еще несколько жителей получили ранения.

Удар привел к обрушению подъезда здания. Спасатели разбирали завалы в поисках пострадавших. Во время поисково-спасательной операции из разрушенного дома удалось извлечь живым семилетнего мальчика.

Київщина: в селищі Димер зруйновано житловий будинок, під завалами можуть бути 7 людей Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них дитину. Ще одна дитина постраждала та госпіталізована. Тривають аварійно-рятувальні роботи та пошук людей. Інформація уточнюється. https://t.co/vPTTivy4sg — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) November 22, 2026

Еще одной целью атаки стал супермаркет в городе Вишневое Бучанского района. Беспилотник попал в здание магазина, где в тот момент находились покупатели.

По информации местных властей, в результате удара погибли три человека, еще 15 пострадали. Среди раненых есть дети. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

Таким образом, только в этих двух населенных пунктах Киевской области российские удары унесли жизни 12 человек.

Атаки вновь затронули гражданские объекты — многоквартирный жилой дом и действующий магазин. При этом число жертв может уточняться по мере завершения спасательных работ.