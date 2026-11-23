Американский производитель чипов Nvidia объявил о возвращении Дженсена Хуанга на пост генерального директора спустя полторы недели после его отставки на фоне скандала вокруг личных отношений.

Среди обстоятельств, вызвавших вопросы, — предполагаемая связь руководителя с женщиной, которую подозревают в работе на китайскую разведку.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, совет директоров Nvidia объяснил решение интересами акционеров. Новость вызвала резкий рост стоимости компании: к открытию американских торгов её рыночная капитализация, по данным издания, увеличилась почти на триллион долларов, или примерно на 30%.

Решение Nvidia поддержал президент США Дональд Трамп. В своей социальной сети Truth Social он назвал возвращение Хуанга правильным шагом, подчеркнув значение его руководства не только для компании, но и для американской экономики.

Что известно о скандале

По информации The New York Times, Хуанг состоял в близких отношениях с женщиной, предположительно связанной с китайскими спецслужбами. Она работала в сингапурской компании, которая, как утверждается, могла способствовать поставкам американских чипов искусственного интеллекта китайским заказчикам в обход экспортных ограничений.

Особую остроту ситуации придаёт технологическое противостояние США и Китая. Вашингтон ограничивает поставки наиболее современных процессоров Nvidia китайским компаниям, стремясь сдержать развитие передовых систем искусственного интеллекта в КНР.

При этом пока не установлено, знал ли Хуанг о возможных нарушениях экспортного законодательства и имело ли место какое-либо содействие с его стороны.

Непосредственным поводом для отставки руководителя, согласно публикации, стало раскрытие ещё одной внебрачной связи — с сотрудницей Nvidia. Подобные отношения противоречат внутреннему кодексу поведения компании.

Возвращение Хуанга подняло акции технологических компаний

Решение совета директоров Nvidia положительно отразилось и на других участниках полупроводникового рынка. В Нидерландах акции производителя оборудования для выпуска микросхем ASML подорожали более чем на 10%. Сопоставимый рост продемонстрировали бумаги Besi и ASM International.

В Nvidia сообщили, что решение о восстановлении Хуанга в должности было принято после консультаций с ним самим и высокопоставленными представителями американской администрации. Имена чиновников не раскрываются.

Одновременно компания объявила о независимом расследовании обстоятельств предполагаемой связи с китайской разведкой. Кроме того, создан специальный комитет, который будет контролировать соблюдение американских ограничений на экспорт передовых технологий.

Таким образом, возвращение Хуанга не означает завершения разбирательств. Однако совет директоров дал понять, что считает его руководство ключевым фактором дальнейшего развития Nvidia — одного из крупнейших бенефициаров мирового бума искусственного интеллекта.