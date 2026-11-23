Украинские военные провели операцию против российских кораблей у побережья Ливии, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, семь морских беспилотников украинского производства потопили один из новейших российских корветов — «Меркурий». Вместе с кораблем, как утверждает Киев, был уничтожен военный вертолет Ка-27, а еще одной целью стал сухогруз «Ангара», который Россия, по утверждению Зеленского, использовала для перевозки оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 ноября, официально подтвердил причастность украинских военных к атаке на российские корабли в ливийском порту Бенгази.

Ранее, в воскресенье, появились сообщения о взрыве и пожаре на российском военном корабле, находившемся на военно-морской базе на востоке Ливии. Теперь украинская сторона раскрыла подробности операции. По словам Зеленского, для удара использовались семь морских беспилотников украинского производства.

«Несмотря на все попытки противника оказать противодействие, был потоплен российский корвет "Меркурий"», — сообщил президент Украины.

Что известно о потопленном корабле?

Корвет «Меркурий» относится к числу сравнительно новых кораблей российского Военно-морского флота. Он был принят на вооружение в 2023 году, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как утверждает Зеленский, в результате атаки корабль был потоплен. Вместе с ним уничтожен находившийся на борту боевой вертолет Ка-27.

Ливийские военные источники, на которые ссылается Associated Press, ранее сообщали о серьезных повреждениях корвета и пожаре на территории военно-морской базы в Бенгази. По информации источников агентства в Ливийской национальной армии, не менее четырех морских беспилотников удалось перехватить, однако два достигли российского военного корабля.

При этом спутниковые изображения места происшествия показывают поврежденный корабль, лежащий на боку в акватории порта.

Еще одной целью стал российский сухогруз

Помимо корвета «Меркурий», украинские военные атаковали российское грузовое судно «Ангара». По словам Зеленского, этот сухогруз использовался Россией для транспортировки вооружений.

Президент Украины назвал «Ангару» второй целью операции, однако подробностей о характере повреждений судна не привел.

Таким образом, операция была направлена не только против боевого корабля, но и против судна, которое, по утверждению украинской стороны, участвовало в обеспечении российских военных перевозок.

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Что заявили власти Ливии?

Базирующееся на востоке Ливии правительство, сотрудничающее с Москвой, подтвердило, что в воскресенье на военно-морской базе в Бенгази произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. По его информации, российский корабль прибыл в порт для заправки и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией.

Ливийские власти осудили нападение, расценив его как нарушение суверенитета страны и угрозу безопасности портовой инфраструктуры.

Источники Associated Press в ливийских военных структурах сообщили, что, согласно предварительным результатам расследования, морские беспилотники могли быть запущены с базы в западной части Ливии, находящейся, по их утверждению, под контролем украинских сил.

Независимого подтверждения этой информации пока нет. Украинская сторона раскрыла число использованных беспилотников, но не уточнила место их запуска.

Почему инцидент вызвал обеспокоенность в Ливии?

С 2011 года Ливия остается политически разделенной страной. Восточные и западные районы находятся под контролем конкурирующих властей и вооруженных формирований. Россия поддерживает отношения с силами на востоке страны, где расположен порт Бенгази.

Правительство в Триполи, действующее на западе Ливии, выразило обеспокоенность тем, что ливийские порты и гражданские объекты могут оказаться вовлечены в военные конфликты других государств.

Удар по российскому кораблю в Бенгази показывает, что операции, связанные с войной России против Украины, могут затрагивать военную инфраструктуру далеко за пределами Черного моря. В то же время остаются вопросы о том, откуда именно были запущены морские беспилотники и как была организована операция на таком расстоянии от украинского побережья.

Украина взяла на себя ответственность за удар, а ливийские власти подтвердили сам факт взрыва и пожара. При этом отдельные подробности операции, включая ее подготовку и степень повреждения второго судна, еще требуют уточнения.