По данным ежегодного исследования The Berlin Pulse, 82% опрошенных немцев видят в России военную угрозу для своей страны, а 51% поддерживают решительные действия Берлина в ответ на гибридные атаки.

Как показал опрос, во время правления Владимира Путина 82% респондентов считают Россию военной угрозой.

Однако общественное мнение более разделилось, когда Германия решительно реагирует на такие угрозы, в частности на гибридные атаки. Например, после попытки атаки с помощью дрона на аэропорт Лейпцига в начале августа Германия в ответ закрыла российское консульство в Бонне. Однако лишь 51% поддерживают такие меры, тогда как 46% предпочитают более сдержанный подход.

Кроме того, 83% респондентов считают, что Германия должна сохранять нейтралитет на фоне соперничества между США и Китаем. Лишь 15% встали бы на сторону США.

Это может быть связано с политикой президента США Дональда Трампа. Флориан Бигге из Фонда Кербера так прокомментировал широко распространенную склонность к нейтралитету: "Эта тенденция сильна среди немцев всех возрастных групп и политических партий. В восточной Германии поддержка нейтралитета составляет 92%, по сравнению с 81% на западе. Мы расцениваем это как стремление к безопасности, но также и как нежелание брать на себя обязательства: немцы не хотят становиться на чью-либо сторону в этом конфликте между великими державами".

Этот же опрос показал, что военная поддержка Украины со стороны Германии, в частности поставки оружия на сумму в миллиарды евро, больше не пользуется поддержкой большинства опрошенных жителей.

В опросе YouGov 49 % немцев высказались за сокращение или полное прекращение оказания Германией помощи Украине.