Главный советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис считает, что события выходных дней в Калининградской области, скорее всего, отражают страхи России перед атакой украинцев на эксклав, а не желание Москвы пойти на эскалацию с НАТО.

«Думаю, это отражает состояние паранойи, которое существует в Калининграде с мая. Они воображают, что может быть какая-то атака Украины на объекты в Калининграде», - сказал Матуленис в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

Как сообщало агентство BNS, в выходные в российских социальных сетях стала распространяться информация о том, что в субботу вечером в Калининградской области впервые с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину могли быть атакованы военные объекты. Эти сообщения не получили подтверждения.

В Калининградской области было разослано предупреждение об угрозе беспилотников, звучали сирены воздушной тревоги, была временно ограничена работа аэропорта Храброво. Литовские официальные лица подтверждают, что это, вероятно, имело место.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что система оповещения сработала после фиксации подозрительного объекта якобы со стороны Литвы, однако после проверки угрозы не было выявлено.

Министр обороны Робертас Каунас в понедельник выразил мнение, что как информация в российских каналах, так и действия калининградских должностных лиц были попыткой спровоцировать реакцию должностных лиц Литвы.

Матулёнис, со своей стороны, подчеркнул, что поведение россиян скорее свидетельствует об испуге.

«Россия прекрасно понимает положение Калининградской области. Это географически изолированный регион, и поэтому это (их беспокойство - BNS) вполне объяснимо», - отметил советник президента.

«Что касается провокации против Литвы: если бы они хотели ее осуществить, то все было бы сделано гораздо тоньше», - добавил он.