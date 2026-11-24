19 ноября 2026 года ООН действительно представила новое исследование UN E-Government Survey 2026, посвящённое развитию электронного государственного управления. Доклад охватывает 193 государства — члена ООН и впервые Палестину.

В десятку стран с наиболее развитым электронным государственным управлением вошли:

Южная Корея Дания Сингапур Саудовская Аравия Объединённые Арабские Эмираты Исландия Великобритания Эстония Финляндия Австралия

Рейтинг учитывает качество электронных государственных услуг, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала.

Латвия заняла 26-е место в мире, уступив соседям

Согласно официальным таблицам исследования ООН, Латвия вошла в группу государств с очень высоким уровнем развития электронного управления, однако уступила обеим соседним странам Балтии.

Страна Место в мире Индекс EGDI Южная Корея 1 0,9794 Дания 2 0,9777 Эстония 8 — Финляндия 9 — США 13 0,9440 Нидерланды 15 0,9392 Литва 23 0,9134 Латвия 26 0,9052 Япония 29 0,8968 Китай 41 0,8743 Россия 50 0,8440

В чём сильные и слабые стороны Латвии

Телекоммуникационная инфраструктура

0,9524

Человеческий капитал

0,8983

Электронные государственные услуги

0,8648

Максимально возможное значение индекса — 1.

Наиболее высокий показатель Латвия получила за развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а наиболее низкий — за электронные государственные услуги.

Рига, в свою очередь, заняла 49-е место в рейтинге развития муниципальных электронных услуг среди 194 городов мира. Вильнюс оказался на 37-м месте, Хельсинки — на 31-м.

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