19 ноября 2026 года ООН действительно представила новое исследование UN E-Government Survey 2026, посвящённое развитию электронного государственного управления. Доклад охватывает 193 государства — члена ООН и впервые Палестину.
В десятку стран с наиболее развитым электронным государственным управлением вошли:
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Южная Корея
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Дания
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Сингапур
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Саудовская Аравия
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Объединённые Арабские Эмираты
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Исландия
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Великобритания
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Эстония
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Финляндия
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Австралия
Рейтинг учитывает качество электронных государственных услуг, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала.
Латвия заняла 26-е место в мире, уступив соседям
Согласно официальным таблицам исследования ООН, Латвия вошла в группу государств с очень высоким уровнем развития электронного управления, однако уступила обеим соседним странам Балтии.
|Страна
|Место в мире
|Индекс EGDI
|Южная Корея
|1
|0,9794
|Дания
|2
|0,9777
|Эстония
|8
|—
|Финляндия
|9
|—
|США
|13
|0,9440
|Нидерланды
|15
|0,9392
|Литва
|23
|0,9134
|Латвия
|26
|0,9052
|Япония
|29
|0,8968
|Китай
|41
|0,8743
|Россия
|50
|0,8440
В чём сильные и слабые стороны Латвии
Телекоммуникационная инфраструктура
0,9524
Человеческий капитал
0,8983
Электронные государственные услуги
0,8648
Максимально возможное значение индекса — 1.
Наиболее высокий показатель Латвия получила за развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а наиболее низкий — за электронные государственные услуги.
Рига, в свою очередь, заняла 49-е место в рейтинге развития муниципальных электронных услуг среди 194 городов мира. Вильнюс оказался на 37-м месте, Хельсинки — на 31-м.
Что происходит в мире
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151 из 194 стран достигла высокого или очень высокого уровня развития электронного управления.
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Полностью цифровизированы лишь 27,4% оцениваемых государственных услуг.
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Около 1,95 млрд человек проживают в странах, где уровень развития электронного управления ниже среднемирового.
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Европа сохраняет лидерство среди регионов мира.
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Особое внимание в новом докладе уделяется внедрению искусственного интеллекта в государственное управление, защите данных и сохранению человеческого контроля над принимаемыми решениями.
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