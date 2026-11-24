Еврокомиссия представила обновлённые рекомендации по выдаче виз гражданам России. Они предусматривают усиленные проверки действующих и бывших военнослужащих, ограничения для туристов, а также дополнительные меры в отношении российских спортсменов и артистов.

Новые рекомендации были представлены 23 ноября одновременно с предложениями по 22-му пакету санкций против России.

Военное прошлое станет основанием для дополнительных проверок

Особое внимание при рассмотрении визовых заявлений предлагается уделять лицам, служившим в российских вооружённых силах или связанных с ними формированиях и участвовавшим в боевых действиях против Украины после 24 февраля 2022 года.

Предлагаемый визовый запрет должен распространяться на таких лиц независимо от их гражданства.

Окончательное решение о введении запрета предстоит принять Совету ЕС.

Паспорта и отпечатки пальцев

Еврокомиссия также рекомендовала государствам Евросоюза не признавать российские небиометрические паспорта и усилить индивидуальные проверки граждан России на внешних границах Шенгенской зоны.

Такие проверки могут включать дополнительные собеседования и проверку отпечатков пальцев.

Предусматривается и дальнейшее ограничение выдачи туристических виз россиянам.

Спортсмены и артисты под особым контролем

Брюссель предлагает отказывать в выдаче виз российским спортсменам, выступающим под национальной символикой.

Дополнительным проверкам могут подвергаться российские артисты, деятельность которых финансируется или поддерживается властями РФ.

Для кого сохранят исключения

Еврокомиссия предусмотрела гуманитарные исключения для правозащитников, диссидентов, независимых журналистов, а также граждан Украины, принудительно получивших российское гражданство.

При этом обновление визовых рекомендаций не означает автоматического введения всех перечисленных запретов на территории Евросоюза. Часть мер ещё требует отдельного утверждения.