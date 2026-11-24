Вооружённые силы НАТО в настоящее время недостаточно подготовлены к тому ущербу, который Россия способна нанести стратегической инфраструктуре альянса с помощью современных систем вооружения, предупредил бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, сообщает немецкое издание Newsflash24.

«Мы не готовы к тому, что Россия способна сделать с помощью своих современных систем вооружения», — заявил Ходжес, выразив обеспокоенность способностью НАТО защитить критическую инфраструктуру от воздушных ударов.

Генерал проводит параллель с ночными российскими атаками на украинские города, допуская, что подобные сценарии возможны и в Западной Европе.

По мнению Ходжеса, Россия — одна из немногих стран, способных наносить целенаправленные удары по стратегическим объектам на территории западного альянса, комбинируя применение ракет, беспилотников и современных управляемых авиабомб.

Ходжес подчёркивает, что Москва прекрасно знает расположение важнейших логистических центров НАТО, в том числе Бремерхафена в Германии, Гданьска в Польше и Риги в Латвии, и может выбрать их в качестве целей для ударов.

Особенно уязвимы узлы военного снабжения — порты, железнодорожные линии и мосты, имеющие жизненно важное значение для переброски войск и техники. В качестве примера генерал также приводит шведский порт Гётеборг, через который в кризисной ситуации можно было бы оперативно направить подкрепления в страны Балтии.

По словам Ходжеса, НАТО необходимо срочно устранить недостатки противовоздушной обороны. Одной из главных проблем является дефицит боеприпасов для систем ПВО, который ещё больше усугубился из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Генерал также призывает проводить более реалистичные международные учения, предусматривающие радиоэлектронную борьбу, киберугрозы и комплексные воздушные удары.