С 1 января 2027 года в России вступят в силу новые противопоказания к донорству крови, утвержденные Минздравом. Помимо прочего, в список включили «транссексуализм» и «расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией», обратила внимание «Верстка». Таким образом, новые ограничения коснутся ЛГБТ-людей.

Согласно действующей в стране международной классификации болезней МКБ-10, «транссексуализм» относится к категории «расстройств личности и поведения в зрелом возрасте». В МКБ-11, которую Россия отказалась принимать, трансгендерность как психическое расстройство не классифицируется.

Еще одно противопоказание к донорству — «расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией». Такой диагноз могут поставить человеку, который испытывает сильный дискомфорт из-за своей ориентации и хочет ее изменить. По данным юристов ЛГБТ-группы «Выход», в России его иногда указывают в медицинских документах гомо- и бисексуальных людей.

Новые правила также запрещают сдавать кровь людям, которым удаляли органы, в том числе грудь, матку или яички. До того как в России в 2023 году приняли закон о запрете «смены пола», такие операции проводили транслюди в рамках гендерного перехода. Сейчас удаление органов препятствует донорству только в том случае, если привело к инвалидности первой или второй группы.

Юристы напомнили, что диагноз «транссексуализм» по-прежнему сохраняется в медкартах людей, которые совершили переход до законодательного запрета. Ранее его ставила медицинская комиссия в госклиниках, на основании ее заключения трансгендерные люди могли изменить документы. В «Выходе» обратили внимание, что оспорить или удалить диагноз нельзя — можно лишь сняться с учета в психоневрологическом диспансере.

Перед сдачей крови донор подписывает документы об отсутствии противопоказаний, а врач должен проверить его медицинскую карту. В России она единая электронная и в ней содержатся все сведения о диагнозах и перенесенных операциях.

Отказ в сдаче крови оспорить нельзя. В «Выходе» назвали ограничения формой дискриминации ЛГБТ-людей. По мнению юристов, новые правила Минздрава станут «еще одним поводом для того, чтобы трансперсоны скрывали свою идентичность», пишет The Moscow Times.