Первая леди США Мелания Трамп продолжает работу над новым соглашением о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом она сообщила в понедельник, 23 ноября, во время церемонии доставки рождественской ёлки в Белый дом.

«Мы работаем над этим», — ответила супруга американского президента на вопрос журналистов о возможном новом соглашении, передаёт агентство APA.

Ранее в интервью американскому телеканалу Fox News Мелания Трамп выразила надежду, что очередного перемирия удастся добиться до 25 декабря.

По словам первой леди, договорённость может быть достигнута достаточно быстро при наличии соответствующей готовности Москвы и Киева.

Мелания Трамп уже принимала непосредственное участие в организации гуманитарного перемирия в Алёшках Херсонской области. По её словам, временное прекращение боевых действий позволило эвакуировать около 800 человек, среди которых были пожилые люди и дети.

Первая леди подчеркнула, что лично участвовала в подготовке гуманитарной операции, включая вопросы эвакуации, медицинской помощи и безопасности мирных жителей, сообщает РБК-Украина.

Пока речь идёт о новых гуманитарных соглашениях, а не о всеобъемлющем прекращении боевых действий. О согласовании условий очередного перемирия официально не объявлено.