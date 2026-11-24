Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжения России в Украину, вероятно, не было бы, если бы союзники согласились принять Киев в альянс на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, после предложения тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего, «ошибкой».

Выступая на пресс-конференции в Берлине вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Фридрих Мерц сказал журналистам: «Я думаю, сегодня все видят, по крайней мере с точки зрения того, какой это была ошибка, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте не последовали американскому предложению».

Он добавил, что полномасштабное вторжение России в Украину было бы «предотвращено», если бы альянс тогда открыл путь к членству.

«Если бы Украина стала членом НАТО, эта война, вероятно, была бы предотвращена», - заявил Мерц.

Встреча прошла на фоне продолжающихся переговоров под руководством США о завершении войны в Украине. Рютте прибыл в немецкую столицу для участия в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

Рютте занял осторожную позицию в отношении возобновления обсуждения членства Украины в НАТО, подчеркнув, что вначале должны добиться успеха мирные переговоры.

Его заявления стали реакцией на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал вновь открыть дискуссию о вступлении Украины в альянс.

Тема возможного членства Киева в НАТО снова оказалась в центре внимания как часть возможного окончательного решения по прекращению войны.

По сообщениям, президент России Владимир Путин выразил готовность закончить войну в Украине при условии, что НАТО вернется к своей конфигурации 1997 года. Это фактически означало бы отмену последующего расширения альянса и лишение членства стран, которые присоединились после распада Советского Союза.

Однако, по словам Рютте, членство Украины в НАТО по-прежнему остается отдаленной перспективой. Он отметил, что хотя «давняя позиция заключается в том, что Украина должна быть частью НАТО», среди членов альянса нет единодушия по вопросу ее вступления.

Рютте также отверг идею о том, что Кремль может иметь какое-либо влияние на нынешний или будущий состав НАТО. «То, чего не может быть, это чтобы нас вынудили откатить НАТО к границам 1997 года, - сказал он. - Только 32 союзника решают, кто входит в НАТО, а кто не входит в НАТО».

Рютте также коснулся растущей напряженности в Европе на фоне усиления российских гибридных атак, включая вторжение на прошлой неделе в Польшу, когда, по данным польских властей, на территории страны упали две российские крылатые ракеты и беспилотник.

Он связал возросшую агрессивность России с растущими боевыми потерями, заявив, что российские войска теряют в Украине до 50 000 солдат в месяц. Он сопоставил эту цифру с потерями СССР в Афганистане и потерями США во время войны во Вьетнаме.

«Украина отодвигает линию фронта в направлении России и наносит удары в глубине» ее территории, сказал Рютте журналистам.

Рютте вновь подтвердил позицию НАТО о том, что лучшим ответом на усиливающиеся гибридные атаки является наращивание поддержки Украины.

«Прежде всего мы должны продолжать военную поддержку Украины», - заявил Рютте.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ нанести удары после того, как провел, по его словам, «слабые встречи» с президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином.

«Россия пытается компенсировать свою военную и дипломатическую несостоятельность именно таким видом террора», - написал Зеленский в пятницу в посте в социальной сети «X».

Отдельно послы НАТО в понедельник встретились в Брюсселе, чтобы обсудить российское вторжение в Польшу. В ответ альянс рассматривает возможность развертывания в регионе дополнительных средств.

Главный военный руководитель НАТО, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами (SACEUR) сейчас «изучает развертывание дополнительных средств, продолжая оценивать нашу систему сдерживания и обороны в Польше и других местах», подтвердил представитель НАТО в комментарии для Euronews.