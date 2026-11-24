Великобритания на протяжении нескольких лет закупала для Украины сотни тонн взрывчатки, которая, как выяснилось, не соответствовала заявленным характеристикам. Сделки на десятки миллионов фунтов стерлингов заключались с американским предпринимателем, ранее пережившим банкротство, сообщает Financial Times.

В центре скандала оказался торговец оружием Райан Моррис из американского штата Пенсильвания, который также подрабатывал полицейским.

Его компания Tripwire South LLC получила от британского Министерства обороны крупные контракты на поставку взрывчатки, которую рекламировала как более мощную альтернативу военному пластиду C4.

Однако расследование Financial Times показало, что под видом дорогостоящего продукта поставлялась значительно более дешевая коммерческая взрывчатка, не соответствовавшая заявленному составу.

Опасная подмена

Особую тревогу вызывает то, что британское оборонное ведомство неоднократно отправляло многотонные партии этой взрывчатки непосредственно в Украину.

При этом сопроводительная документация, как утверждают журналисты, не содержала необходимых предупреждений об опасности поставленного вещества. Это могло создать дополнительные риски для украинских военнослужащих.

Член парламентского комитета по обороне Майк Мартин заявил, что Министерство обороны потенциально поставило под угрозу жизни сотен украинских военных и потратило миллионы фунтов британских налогоплательщиков на продукцию, не соответствовавшую заявлениям поставщика.

Поставщик грозит судом

Моррис и его компания категорически отвергают обвинения. Через своих адвокатов они заявили, что продукция рекламировалась добросовестно, а ее производство осуществлялось сторонним предприятием.

Представители Tripwire также утверждают, что никаких проблем с безопасностью и эффективностью взрывчатки не возникало, а британское оборонное ведомство не понесло убытков. Компания пригрозила судебным разбирательством в связи с публикацией расследования.

Между тем, по данным Financial Times, проведенные британским Минобороны лабораторные исследования еще после первой поставки выявили несоответствие состава взрывчатки заявленным характеристикам.

Разразившийся скандал ставит под сомнение эффективность системы ускоренных оборонных закупок Великобритании. Главный вопрос, на который теперь предстоит ответить Лондону: почему многомиллионные поставки продолжались, несмотря на результаты проведенных анализов?

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