Журнал Time Out опубликовал ежегодный рейтинг самых интересных, колоритных и оживленных улиц планеты на 2026 год.

В список вошли 28 мест — от исторических кварталов Азии до богемных районов Европы и Америки.

В топ-10 самых впечатляющих улиц 2026 года по версии Time Out вошли:

Song Wat Road — Бангкок, Таиланд Golborne Road — Лондон, Великобритания Fernández de Enciso — Буэнос-Айрес, Аргентина Vaasankatu — Хельсинки, Финляндия Neil Road — Сингапур Boulevard Saint-Laurent — Монреаль, Канада Upper Lascar Row — Гонконг, Китай Rua do Forno do Tijolo — Лиссабон, Португалия Beach Street — Джорджтаун, Малайзия Karl-Heine-Strasse — Лейпциг, Германия

Лидер рейтинга

Улица Сонг Ват в Бангкоке

Когда-то Сонг-Ват-Роуд была коммерческим центром китайского квартала на берегу реки в Бангкоке, но со временем склады уступили место настоящему культурному пространству. Торговая улица, идущая параллельно реке Чаупхрая, сегодня считается одним из самых модных мест в столице. В вековых домах-лавках разместились специализированные кафе, независимые галереи, дизайнерские бутики и рестораны со вкусной едой. Сонг-Ват не утратил своей самобытности: традиционные торговцы и семейные предприятия соседствуют со стрит-артом, новыми кафе, барами и магазинами, создавая любопытное сочетание старого и нового в Бангкоке.

В расширенный список из 28 улиц также попали Sanjo-dori в Киото (Япония), Chang Moi Road в Чиангмае (Таиланд), Mutrah Corniche в Маскате (Оман), Ward Avenue в Сиднее (Австралия), Calle Alejandro Cárdenas в Пуэрто-Эскондидо (Мексика) и другие.