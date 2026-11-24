По словам Михала, правительство поступило осмотрительно, закрыв автомобильные границы. Он утверждает, что Эстония уже 12 раз подвергалась нападениям, которые можно отнести к действиям России.

«Мы сократили часы работы пограничных переходов и ввели полный таможенный контроль, постоянно посылая сигналы. Все эти сообщения были примерно такими, чтобы вы понимали, друзья: если вы не будете действовать разумно, в какой-то момент мы дойдем до того момента, когда вы больше не сможете пересекать границу», — пояснил Михал.

Михал также отметил, что закрытие границы окажет влияние на приграничные районы, где государство должно направлять меры по смягчению последствий, но подчеркнул, что закрытие границы в первую очередь «болезненно для России».

Что теряет Эстония

Закрытие границы с Россией может обойтись Нарве и Сетомаа в €500–600 тыс. ежегодно, заявил Кристен Михал.

«По предварительным оценкам самоуправлений, они могут недополучить от €500 до €600 тыс. в год. Здесь, в столице, эта сумма может показаться небольшой, но мы относимся к вопросу серьезно», — сказал он.

Министр по делам регионов Хендрик Йоханнес Террас должен в течение двух недель представить пакет мер поддержки для юго-востока страны и уезда Ида-Вирумаа. Предварительно на его реализацию потребуется несколько миллионов евро, добавил премьер.

Михал также отметил, что власти пока не могут оценить все последствия закрытия границы, в том числе для занятости. Некоторым государственным учреждениям в приграничных районах придется перестроить работу: например, часть сотрудников таможни может перейти в систему МВД.