Ранние предупредительные признаки могут предупредить людей о риске сердечных заболеваний и дать им время изменить образ жизни, заявили исследователи.

Предупреждающие признаки того, что у человека может случиться инфаркт или инсульт, могут появляться за 30 лет до события, показало новое исследование.

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти в мире, по оценкам, в 2022 году от инфаркта, инсульта или других проблем с сердцем умерли 19,8 миллиона человек. Большинство таких заболеваний можно предотвратить, устраняя факторы риска образа жизни и внешней среды, такие как нездоровое питание, курение и загрязнение воздуха, а раннее выявление помогает вовремя направлять людей на лечение и снижать смертность.

«Для подавляющего большинства людей инфаркты и инсульты полностью предотвратимы. Но многие из нас не понимают, что находятся в группе риска, пока не становится слишком поздно», сказал Брайан Уильямс, директор по науке и медицине Британского фонда сердца, финансировавшего исследование.

Исследователи из Эдинбургского университета вели наблюдение за здоровьем почти 114 000 человек в течение трех десятилетий, начиная с 1980-х годов. Ни у кого из участников на тот момент не было сердечных заболеваний, однако в итоге почти у 17 000 человек произошел инфаркт, инсульт или они умерли из-за проблем с сердцем.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open (источник на английском языке), у тех, у кого со временем развивались сердечные заболевания, предупреждающие признаки часто появлялись за десятилетия до этого.

Например, систолическое артериальное давление, то есть давление в артериях в момент, когда сердце выталкивает кровь, стабильно было выше у людей, у которых впоследствии возникли проблемы с сердцем, по сравнению с теми, у кого они не развились.

Другим ранним сигналом были биомаркеры крови. Изменения уровня NT-proBNP, фрагмента белка, который используют для оценки сердечной недостаточности, были заметны за 10 лет до события.

К другим ранним предупреждающим признакам относились показатели функции почек, уровень физической активности, наличие диабета и более высокий индекс массы тела (ИМТ), показатель ожирения. Несколько из этих факторов уже известны как факторы риска сердечных заболеваний, наряду с повышенным артериальным давлением и высоким уровнем холестерина, однако исследование показывает, как эти факторы риска со временем прогрессируют.

«Это исследование дополняет растущую базу данных, свидетельствующую о том, что тревожные сигналы сердечно-сосудистых заболеваний появляются за десятилетия до их развития», сказал Уильямс.

Важно, что в исследовании не анализировались факторы риска в разрезе этнических групп, и для выявления возможных различий между ними потребуются дополнительные работы.

Тем не менее, по словам Уильямса, полученные данные могут помочь врачам выявлять пациентов с риском инфаркта или инсульта в более позднем возрасте, используя простые инструменты, например измерение артериального давления или анализ крови.

«Такие знания могут помочь людям изменить образ жизни или начать лечение, пока они еще относительно молоды, что может снизить их риск, предотвратить инфаркт или инсульт и буквально переписать их будущее», сказал Уильямс.