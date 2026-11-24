Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Али получил гражданство Сербии. Соответствующее решение было опубликовано в официальном издании «Вестник Республики Сербия».
На документ обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, , сообщают ЛЕТА и «Медуза».
Как выяснили расследователи, Али Кадыров получил сербское гражданство в июле 2025 года, когда ему было 18 лет. Гражданство было предоставлено «за особые заслуги», причём документ оформлен на имя Али Мусаева.
По утверждению ФБК, у сына главы Чечни уже имеется российский паспорт на это имя, существование которого ранее не предавалось огласке. На протяжении нескольких лет он якобы использовал этот документ, в частности, для зарубежных поездок на частных самолётах.
Кто ещё получил сербское гражданство
По данным расследования ФБК, сербские паспорта получили и другие лица, связанные с российскими властями.
Среди них — руководитель холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов и его родственники, известный боец смешанных единоборств и доверенное лицо Владимира Путина Фёдор Емельяненко, а также депутат городской думы Махачкалы Муслим Амирасанов.
ФБК направил сербским властям письмо с призывом лишить Али Кадырова сербского гражданства.
Белград уже отменял подобное решение
В начале года стало известно, что сербское гражданство получил и племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев.
Вскоре после того, как информация об этом появилась в СМИ, сербские власти отменили решение о предоставлении ему гражданства.
Отреагирует ли Белград аналогичным образом на информацию о гражданстве сына главы Чечни, пока неизвестно.
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