На документ обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, , сообщают ЛЕТА и «Медуза».

Как выяснили расследователи, Али Кадыров получил сербское гражданство в июле 2025 года, когда ему было 18 лет. Гражданство было предоставлено «за особые заслуги», причём документ оформлен на имя Али Мусаева.

По утверждению ФБК, у сына главы Чечни уже имеется российский паспорт на это имя, существование которого ранее не предавалось огласке. На протяжении нескольких лет он якобы использовал этот документ, в частности, для зарубежных поездок на частных самолётах.

Кто ещё получил сербское гражданство

По данным расследования ФБК, сербские паспорта получили и другие лица, связанные с российскими властями.

Среди них — руководитель холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов и его родственники, известный боец смешанных единоборств и доверенное лицо Владимира Путина Фёдор Емельяненко, а также депутат городской думы Махачкалы Муслим Амирасанов.

ФБК направил сербским властям письмо с призывом лишить Али Кадырова сербского гражданства.

Белград уже отменял подобное решение

В начале года стало известно, что сербское гражданство получил и племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев.

Вскоре после того, как информация об этом появилась в СМИ, сербские власти отменили решение о предоставлении ему гражданства.

Отреагирует ли Белград аналогичным образом на информацию о гражданстве сына главы Чечни, пока неизвестно.