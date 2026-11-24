Литовский премьер Миндаугас Синкявичюс говорит, что на переговорах с американским оборонным гигантом Northrop Grumman и норвежским производителем боеприпасов NAMMO о производстве патронов на Оружейном заводе в Гирайте не устраивает тот факт, что потенциальные инвесторы не соглашаются разрешить Литве экспортировать эту продукцию, кроме того, до сих пор неизвестна цена патронов для литовской армии.

„У меня возникли вопросы: вот инвестиция, вот она будет стоить десятки миллионов. Сможем ли мы экспортировать то, что произведем? Ответ: экспортную лицензию мы не получим“, – сказал Синкявичюс журналистам во вторник.

„Тогда другой вопрос, сможем ли мы сами приобретать то, что произведем в Каунасском районе? (...) Было сказано, что помимо предполагаемых инвестиций и конвейера, который будет производить, литовской армии потребуется лишь половина производимого объема“, – добавил он.

„Вопрос заключался в том, сможет ли литовская армия платить больше, если боеприпасы будут стоить дороже, чем их можно приобрести на рынке? В министерстве четко заявили, что, может быть, и можно переплатить из соображений национальной безопасности, но тогда нужно знать размер этой переплаты“, – сказал премьер.

По его словам, все это привело к тому, что предложение по производственной линии оказалось финансово непривлекательным, поскольку оно экономически не окупается для Литвы, а Министерство финансов, акционера завода в Гирайте, попросили продолжить переговоры для получения более выгодных условий.

По словам премьер-министра, такая позиция не означает стратегического нежелания Литвы работать с американцами – напротив, это рассматривается как часть стратегического партнерства с США.

Тем не менее Синкявичюс считает, что в предложении инвесторов по производству боеприпасов „условия могли бы быть лучше“.

По словам премьера, правительство могло бы согласиться на участие в экономически невыгодных проектах оборонной промышленности, если бы общество согласилось с тем, что это необходимо для обеспечения безопасности Литвы.

Как сообщало агентство BNS, в прошлом году тогдашние министры обороны и финансов, а также представители Northrop Grumman и NAMMO подписали соглашение о сотрудничестве по совместному производству патронов калибра от 20 до 50 мм на заводе в Гирайте Каунасского района.

Сообщалось, что заводу планируется передать технологии, оборудование, а также технические и практические знания Northrop Grumman и NAMMO по производству боеприпасов.

Предприятие будет интегрировано в международные цепочки поставок Northrop Grumman, а сама американская компания примет участие в поставках произведенных в Литве боеприпасов на международные рынки. При этом NAMMO будет выступать в качестве субподрядчика Northrop Grumman.