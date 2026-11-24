Литовские SIM-карты обнаружены в российских беспилотниках, использовавшихся в прошлом году для атак на Украину. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил литовский портал 15min.lt со ссылкой на данные украинской военной разведки.

В российских беспилотниках были найдены восемь предоплаченных SIM-карт Pildyk, выпущенных оператором мобильной связи Tele2. В документах украинской разведки также упоминаются карты Ežys оператора Telia, однако журналистам не удалось получить дополнительную информацию о них.

В Tele2 подтвердили, что обнаруженные SIM-карты были приобретены и активированы в 2024 году, когда в Литве ещё не действовали требования об обязательной регистрации пользователей предоплаченных SIM-карт.

Представитель компании Линас Марцинкявичюс пояснил, что такие карты могут попадать в руки злоумышленников через посредников, которые закупают, активируют и перепродают их.

Еврокомиссия призвала провести расследование

В ответ на предоставленную журналистами информацию Еврокомиссия призвала государства Евросоюза расследовать возможные случаи использования европейских SIM-карт в российских военных операциях.

В ходе международного журналистского расследования, проведённого 15min.lt совместно с зарубежными партнёрами, также выяснилось, что в российских беспилотниках и ракетах используются электронные компоненты западных производителей. Некоторые из них были изготовлены всего за несколько месяцев до применения оружия.

Тысячи иностранных деталей в российском оружии

В сбитом в августе на территории Украины российском беспилотнике «Герань-4» обнаружили почти 100 электронных компонентов, 76 из которых были произведены американскими компаниями.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в российском вооружении в общей сложности обнаружено более 16 тысяч деталей иностранного производства.

Международное журналистское расследование координировало бельгийское издание De Tijd в сотрудничестве с литовским порталом 15min.lt и другими зарубежными партнёрами.

Обнаружение литовских SIM-карт в российских беспилотниках само по себе не свидетельствует о причастности операторов мобильной связи к их поставкам российским военным. Обстоятельства попадания карт в Россию предстоит выяснить.