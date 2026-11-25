После 22 часов непрерывных переговоров в Брюсселе достигнут компромисс по бюджету Европейского союза на следующий год — дополнительное финансирование получат образование, наука, транспортные и энергетические сети, а также гражданская защита. Со стороны Европейского парламента главным ответственным за бюджет ЕС на этих переговорах был депутат социал-демократ Нил Ушаков.

Что это значит для Латвии?

Финальный раунд переговоров о бюджете Евросоюза на 2027 год завершился 11 ноября около 6:40 утра, прямо в День Лачплесиса. Для Латвии эта договорённость сейчас особенно важна. Внутри страны обсуждают план жёсткой экономии: государственные расходы за четыре года предстоит сократить на три миллиарда евро, из них примерно на 800 миллионов — уже в следующем году. До сих пор нет ясности и в том, успеет ли Сейм утвердить национальный бюджет в нынешнем году.

«Я не хочу идеализировать Европейский союз, — подчёркивает Нил Ушаков. — И у меня есть много вопросов к тому, насколько эффективно расходуются в Латвии средства ЕС. Но при этом надо придерживаться здравого смысла — бюджет ЕС в той или иной форме является крайне важным подспорьем для каждого жителя Латвии. Деньги ЕС — это ремонты школ и строительство парков, дороги и больницы, утепление домов, поддержка крестьян, программы для студентов и науки».

Куда пойдут дополнительные миллионы

Что стоит за строками общеевропейской сметы для обычных семей, Ушаков объяснял на пленарной сессии в Страсбурге одним простым вопросом: «Сможет ли студент из Даугавпилса или Валенсии позволить себе семестр по обмену, не полагаясь на сбережения родителей?» По итогам брюссельского компромисса для программы студенческих обменов Erasmus+ предусмотрены дополнительные 14 миллионов евро.

Дополнительные средства предусмотрены и для других европейских программ, востребованных в Латвии. На научные исследования в рамках программы Horizon Europe направят дополнительные 21,5 миллиона евро, а на развитие транспортных и энергетических сетей в рамках программы CEF предусмотрели ещё 22,5 миллиона.

Европейский механизм гражданской защиты получит дополнительно 13,5 миллиона евро, а финансирование Европейской прокуратуры увеличено на 2 миллиона.

Отдельное решение принято по учреждению, работающему прямо в нашей столице: ещё 0,5 миллиона евро выделены рижскому бюро телекоммуникационного агентства BEREC — единственной структуры Евросоюза, штаб-квартира которой находится в Латвии.

Часы на стене показывают 6:42 утра — переговоры только что закончились. Нил Ушаков пожимает руку вице-премьеру и министру финансов Ирландии Саймону Харрису, который вёл переговоры от имени правительств стран ЕС.

Арифметика ночного компромисса

Финальное согласование ведут Совет ЕС, который представляет правительства всех 27 стран Евросоюза, и Европейский парламент. Встреча проходит в брюссельском здании Совета ЕС. В этом полугодии в Совете по ротации председательствует Ирландия, и от имени правительств стран — членов ЕС переговоры вёл ирландский вице-премьер и министр финансов Саймон Харрис.

Со стороны Европарламента на паритетных началах участвует делегация из 27 депутатов. Годовой бюджет должны одобрить обе стороны, и если одна из них против, бюджета нет.

Спор о бюджете на 2027 год с самого лета сводился к одному — к деньгам. В июне Европейская комиссия, то есть исполнительная власть Евросоюза, внесла первоначальный проект. Совет ЕС предложил вычесть из него 1 миллиард евро, тогда как Европарламент выступил за возвращение этого миллиарда и прибавку ещё 1,17 миллиарда сверху. Финальный раунд переговоров стартовал утром 10 ноября в девять часов и шёл почти сутки без перерыва. Сразу после утреннего выхода из здания Совета депутатам предстояло возвращаться на пленарное заседание. Похоже, в этот раз исход решила выдержка: сокращённый на 1 миллиард евро бюджет восстановили в первоначальном объёме и добавили ещё 0,3 миллиарда евро.

Совокупный объём согласованного бюджета ЕС на следующий год составил 199,7 миллиарда евро по обязательствам и 211,5 миллиарда евро по платежам. В нынешних обстоятельствах это достойный результат.

Около четырёх утра, примерно на 19-м часу переговоров с Советом ЕС. Нил Ушаков с коллегами.

Бюджет ниже одного процента

Переговоры растянулись до 6:40 утра — по словам Ушакова, это рекорд. По его же словам, ему в этом году достался самый «грустный» годовой бюджет в новейшей истории Союза.

Когда в декабре 2020 года утверждали действующий семилетний план, расчёт строился на среднем уровне не ниже 1,11% от валового национального дохода, то есть совокупного дохода экономик стран Союза. Однако к 2027 году планка опустилась до 0,99%.

Этот показатель ушёл ниже психологического рубежа в 1,00%, удержать который исторически призывали самые «скупые» государства-доноры. Выходит, согласованный документ оказался скромнее запросов наиболее бережливых европейских столиц.

«В начале года я, конечно, понимал, что бюджет будет непростым, но такого масштаба даже я не ожидал, — рассказывает после ночных переговоров Нил Ушаков. — Мы начинали год с расчётом на дополнительные деньги. Потом началась война в Иране, резко ухудшилась внутриполитическая ситуация во Франции и Германии, где сейчас в опросах лидируют крайне антиевропейски настроенные силы. В итоге год мы заканчиваем уже с обновлёнными целями — хотя бы не допустить сокращения программ».

Спор о семилетнем плане

Ещё более жёсткое столкновение интересов разворачивается в Брюсселе вокруг следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. В 2020 году бюджетные дыры закрыли общим антиковидным кредитом. Теперь приходит пора его возвращать, и лишних ресурсов в европейской казне больше нет.

Когда в октябре председательствующая Ирландия предложила сократить первоначальный проект Еврокомиссии более чем на 140 миллиардов евро, на переговорах возникло редкое единодушие: недовольными остались все.

Шесть богатейших стран-доноров во главе с Германией и Нидерландами сочли такой шаг недостаточным и требуют сократить план ещё на несколько сотен миллиардов евро. Государства востока и юга Европы возражают, что средств и без того мало. Польша и Литва выступили против урезания расходов на оборону и безопасность. Октябрьский саммит лидеров ЕС шёл четырнадцать часов, но договориться не удалось. Утвердить новый многолетний план до конца нынешнего года может так и не получиться.

Напряжения добавляют и выборы следующего года в ряде стран Союза, прежде всего во Франции: Марин Ле Пен уже пообещала, что в случае избрания президентом радикально сократит взнос Парижа в общую казну.

Совет откладывает решение по приграничью

Самостоятельной темой ночного раунда стала целевая помощь восточному приграничью Евросоюза. По инициативе Ушакова большинство депутатов Европарламента поддержало решение признать восточный фланг одним из приоритетов бюджета.

Тем не менее национальные правительства в Совете ЕС наотрез отказались запускать отдельную программу поддержки приграничья. Не изменили их позицию и переговоры, продолжавшиеся почти до семи утра.

Возвращаться к разговору об отдельных средствах для восточных рубежей представители правительств готовы, судя по всему, лишь в рамках нового семилетнего бюджета. Именно за это сейчас борются Латвия и другие страны нашего региона — за выделение в новом бюджете дополнительных 7 миллиардов евро на восточный фланг ЕС.

Осенняя работа над бюджетом 2027 года дала правительствам Латвии и других стран Балтии и Восточной Европы аргумент: большинство Европейского парламента уже проголосовало за то, чтобы восточный фланг стал одним из приоритетов.

И, конечно, в бюджете удалось сохранить финансирование программ, которые уже сейчас крайне важны для приграничья, а в некоторых случаях — например, на укрепление внешней границы — даже несколько увеличить его.

Девять миллиардов и чёткие приоритеты

По текущим оценкам, в семилетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы для Латвии суммарно может быть предусмотрено около 9 миллиардов евро.

«Европейские деньги будут, и это совсем немало. Но отношение к европейским деньгам точно придётся пересмотреть, — подчёркивает Нил Ушаков. — Нельзя будет позволить себе что-то не использовать. Нельзя будет позволить себе тратить только ради того, чтобы потратить. Придётся определить ясные, понятные всем приоритеты — и держаться их».

Нил Ушаков и генеральный директор Apple Тим Кук на мероприятии компании.

Искусственный интеллект в Бюджетном комитете

Нил Ушаков по образованию экономист, его специализацией была аналитическая экономика. В последние годы наряду с политикой и работой в Европарламенте он систематически занимается самообразованием — изучает искусственный интеллект и практику его внедрения, в том числе в государственном управлении.

«Если искусственным интеллектом правильно пользоваться, он может сделать государственное управление честнее, эффективнее и прозрачнее. И самое главное — можно существенно улучшить подотчётность политики и госуправления рядовым гражданам», — рассказывает Нил Ушаков.

Параллельно с работой над бюджетом Ушаков стал автором проекта внедрения искусственного интеллекта непосредственно в деятельность Бюджетного комитета Европарламента. Весь нынешний год систему создаёт совместная команда двух генеральных директоратов Европарламента — бюджетного и ИТ-департаментов парламентской администрации. Разработка продолжается, и планируется, что в следующем году систему начнут испытывать на практике.

К устройству системы предъявлены жёсткие требования безопасности и точности. Она размещается на собственных серверах Европарламента без использования внешних облачных сервисов, опирается на открытые и европейские модели и работает с неконфиденциальными данными, а каждый ответ должен сопровождаться прямой ссылкой на первоисточник.

«Очень важно отметить: моя цель — это не увольнение специалистов. Задача — снять с них техническую работу и оставить больше времени на содержание, — говорит Ушаков. — Я надеялся, что мы успеем поработать с этой системой уже над этим бюджетом, но не получилось».

По словам Ушакова, скорее всего, это будет первый случай применения искусственного интеллекта в законодательной работе Европарламента, а не только для переводов или подготовки справок. Ещё одна важная цель проекта — открытость, чтобы каждый житель Европейского союза мог видеть, как расходуются общие средства. На следующем этапе систему можно будет открыть для широкой публики и журналистов, не оставляя её в распоряжении только депутатов и сотрудников аппарата ЕП.

Сейчас в бюджетной процедуре сотни поправок и сложные документы, в которых без подготовки трудно ориентироваться, а новый инструмент позволит задавать вопросы о финансах ЕС простым языком и получать на них понятные ответы.

С помощью ИИ можно будет проследить весь путь бюджета и его динамику по годам — от первоначального проекта до финального голосования, видя в том числе, где средств не хватает, а где они остаются неиспользованными. Любой желающий сможет также найти все поданные поправки и посмотреть, как они продвигались.

«Искусственный интеллект — это хорошо. Но когда надо до семи утра брать измором представителей 27 правительств, он не поможет», — добавляет Ушаков.

Подготовлено при поддержке Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента.

Информация о депутате Европейского парламента Ниле Ушакове и возможность связаться с ним: www.socialistsanddemocrats.eu/meps/usakovs-nils