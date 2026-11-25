Британские спецслужбы предупредили предприятия, участвующие в поставках военной продукции Украине, о повышенной угрозе диверсий. Власти Великобритании связывают возможную опасность с деятельностью России и рекомендуют компаниям усилить меры безопасности.

Предупреждение получили предприятия оборонного сектора и другие организации, задействованные в обеспечении военных поставок Украине. К информированию бизнеса подключились британские ведомства, в том числе контрразведывательная служба MI5.

Предприятиям рекомендовали усилить защиту

Британские власти призвали компании внимательнее относиться к вопросам безопасности и учитывать возможность преднамеренных действий, направленных против их деятельности.

Особое значение такие предупреждения имеют для предприятий, обеспечивающих производство и поставку военной продукции, поскольку нарушения их работы могут повлиять на выполнение контрактов и сроки поставок.

При этом из имеющейся информации не следует, что речь идёт о конкретной готовящейся диверсии на определённом предприятии.

Россия отвергла обвинения

Британская сторона связывает повышенную угрозу с Россией. Однако российское посольство отвергло эти обвинения.

Таким образом, оценки сторон расходятся: британские ведомства предупреждают о потенциальных угрозах для предприятий, поддерживающих военные поставки Украине, а российская дипломатическая миссия отрицает причастность Москвы к подобной деятельности.