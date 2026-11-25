В Нидерландах разгорелся спор вокруг гигантского бронзового памятника Владимиру Ленину. Власти муниципалитета Олдамбт сначала запретили устанавливать девятиметровую статую в деревне Остволд, опасаясь общественного возмущения. Однако теперь решение пересмотрено: памятнику разрешили остаться, но при соблюдении нескольких необычных условий.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания RTV Noord, статуя станет частью будущего информационного центра, посвящённого истории коммунизма на северо-востоке Нидерландов.

Ленина разрешили поставить, но подальше от глаз

Как ранее сообщал bb.lv бронзовый памятник высотой девять метров летом 2026 года использовался в качестве декорации музыкально-театральной постановки в Остволде. После завершения представления его планировали установить возле будущего исторического центра.

Однако в сентябре муниципалитет отказался выдавать разрешение. Чиновники объяснили это опасениями, что фигура основателя Советского государства вызовет слишком сильные разногласия среди местных жителей.

«Каждый должен чувствовать себя в Олдамбте как дома и ощущать, что ему здесь рады. А этот памятник вызывает слишком много реакций», — заявлял тогда представитель муниципалитета.

Теперь власти нашли компромисс.

Памятник разрешено установить на пять лет, но с определёнными ограничениями. Он не должен слишком хорошо просматриваться с общественной дороги, организаторы обязаны обсудить проект с соседями, а рядом со статуей необходимо разместить подробные исторические пояснения.

По истечении пяти лет исторический центр сможет подать заявление на новое разрешение.

Почему в Нидерландах вообще появился Ленин?

На первый взгляд установка памятника советскому революционеру в небольшой нидерландской деревне выглядит необычно. Однако у региона Восточный Гронинген есть собственная история, связанная с коммунистическим движением.

В XIX веке здесь существовал глубокий социальный разрыв между богатыми землевладельцами и бедными сельскохозяйственными рабочими.

Тяжёлые условия труда и социальное неравенство неоднократно приводили к волнениям и выступлениям работников. Во второй половине XIX века регион пережил несколько крупных протестов.

Когда после революции в России коммунистические идеи начали распространяться по Европе, именно в Восточном Гронингене они нашли заметную поддержку.

Поэтому будущий исторический центр намерен использовать памятник как повод рассказать о политическом и социальном прошлом региона.

«Это не пропаганда»

Представитель исторического центра Генриетта Давелаар признаёт, что памятник способен вызывать противоречивые чувства.

«Мы понимаем, что эта фигура вызывает разные эмоции. Поэтому памятник будет представлен исключительно в историческом контексте», — пояснила она.

По её словам, речь идёт не о прославлении Ленина, а о возможности обсудить историю региона.

«Почему именно здесь идеи Ленина нашли такой отклик? Если мы хотим понять нашу историю, обойти этот вопрос невозможно», — подчеркнула Давелаар.

Заместитель главы муниципалитета Эрих Вюнкер также заявил, что компромисс позволит сохранить важную страницу местной истории, не игнорируя трагические последствия политики советского лидера.

«Таким образом мы оставляем место для этой части истории нашей зерновой республики. Но при этом не забываем, что на совести Ленина множество смертей. Под его руководством людей с другими взглядами подавляли и преследовали», — сказал он RTV Noord.

Памятник успел побывать в нескольких странах

У девятиметровой бронзовой статуи довольно необычная биография.

До 1991 года она стояла в восточногерманском городе Мерзебург неподалёку от Лейпцига.

После объединения Германии памятник демонтировали и отправили на хранение в бункер на территории бывшего аэродрома.

В конце 1990-х годов его приобрёл нидерландский предприниматель Хенк Кооп, который перевёз статую в Нидерланды.

В последующие годы памятник неоднократно менял местоположение. Его временно предоставляли музею TwentseWelle в Энсхеде, курортному комплексу Fontana в Бад-Ньивесхансе и промышленной площадке в Зёйдбруке.

Последним пунктом путешествия теперь должен стать Остволд, где Ленину разрешили провести как минимум ближайшие пять лет.

Точная дата установки памятника на новом месте пока не объявлена.