Таллинн не позволит использовать свою территорию, воздушное пространство и воды для атак на РФ, заявил премьер Эстонии Михал. Он предупреждает о риске экологической катастрофы в Балтийском море.

Эстония не предоставит ни одной стране, включая Украину, свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для совершения каких-либо атак. "Мы четко дали понять нашим союзникам, а также Украине, что не предоставляем свое воздушное пространство, воды или территорию, они не могут быть использованы кем-либо еще", - заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью общественно-правовой телерадиокомпании Eesti Rahvusringhääling (ERR) во вторник, 24 ноября.

Михал заявил о риске загрязнения Балтийского моря

По его словам, он ожидает продолжения украинских атак на российский "теневой флот" и связанную с ним инфраструктуру, поскольку эти суда играют ключевую роль в финансировании войны РФ против Украины и транспортировке вооружений. Вместе с тем Киеву будет направлен сигнал относительно риска загрязнения окружающей среды в Балтийском море.

"Вероятно, они уже получили это послание по каналам ниже уровня глав государств, но оно, несомненно, будет озвучено вновь", - отметил Михал, отвечая на вопрос о возможных просьбах Таллинна о прекращении атак на российские суда и танкеры "теневого флота" в Финском заливе.

Глава эстонского правительства назвал угрозой для Балтийского моря повреждение этих танкеров, многие из которых находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Он напомнил о недавней атаке на российское грузовое судно "Спарта II" (Sparta II) в Финском заливе. И в этом случае, и в ситуации с другими судами, перевозящими российскую нефть, "потенциальная утечка представляет серьезную опасность для состояния Балтийского моря, и этот вопрос требует внимания", добавил Михал.

Удар Украины по судну "Спарта II" в Финском заливе

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подтвердил агентству Bloomberg, что Киев несет ответственность за беспилотный удар по сухогрузу "Спарта II" в Финском заливе. "Мы поступили правильно", - заявил украинский лидер. "Любое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой подсанкционный груз, в котором может содержаться бог знает что, является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах", - почеркнул он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 21 ноября заявил, что два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. По его словам, инцидент произошел в нейтральных международных водах Финского залива, в трех морских милях (примерно 5,5 км) от российской границы.

Судно "Спарта II" находится под санкциями США с 2022 года. Его связывали с перевозкой оружия в интересах России, напомнило издание The Insider. Так, в августе 2022 года был зафиксирован его выход из сирийского порта Тартус с зенитно-ракетными комплексами С-300 на борту.