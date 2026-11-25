Европейский союз намерен принять непосредственное участие в следующем раунде переговоров о прекращении войны в Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к обсуждениям присоединится сильная европейская команда. Одновременно Брюссель призывает Москву согласиться на зимнее перемирие и обеспечить безопасный экспорт продовольствия через Чёрное море.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı, об этом фон дер Ляйен заявила в среду, 25 ноября, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Европа намерена участвовать в мирных переговорах

По словам главы Еврокомиссии, в последние недели усилия по прекращению войны получили новый импульс. На этом фоне Евросоюз считает необходимым обеспечить своё полноценное участие в дипломатическом процессе.

«Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров», — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что безопасность Украины непосредственно связана с безопасностью самой Европы. Поэтому Евросоюз намерен не только поддерживать Киев, но и защищать собственные интересы при обсуждении условий будущего мира.

Фон дер Ляйен обозначила два основных принципа европейской стратегии: максимальная поддержка Украины при одновременном усилении давления на Россию, а также полноценное участие европейских стран в переговорах о долгосрочном мирном урегулировании.

При этом конкретный состав европейской делегации и дата следующего раунда переговоров в сообщении агентства не уточняются.

От России ждут зимнего перемирия

Отдельное внимание председатель Еврокомиссии уделила возможным шагам, которые могли бы продемонстрировать готовность Москвы к мирному урегулированию.

Ссылаясь на обсуждения, состоявшиеся на прошлой неделе в рамках встречи «Коалиции желающих», фон дер Ляйен призвала Россию согласиться на два предложения.

Первое предусматривает зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры. Такой шаг позволил бы уменьшить угрозу ударов по объектам, обеспечивающим население электроэнергией и теплом в холодное время года.

Второе предложение касается прекращения огня для обеспечения безопасного прохода судов, перевозящих продовольствие через Чёрное море.

По словам фон дер Ляйен, выполнение этих условий стало бы важным свидетельством серьёзного отношения России к переговорному процессу.

Таким образом, Евросоюз предлагает начать с конкретных мер, направленных на защиту гражданской инфраструктуры и обеспечение продовольственного экспорта.

Брюссель обещает продолжать давление на Москву

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что дипломатические усилия не означают отказа от поддержки Украины.

Напротив, европейская стратегия предусматривает сочетание переговоров с дальнейшей финансовой и военной помощью Киеву и давлением на Россию.

Фон дер Ляйен дала понять, что Евросоюз рассматривает своё участие в мирном процессе как необходимое условие защиты долгосрочных интересов европейской безопасности.

Украине предлагают ещё 45 миллиардов евро

Председатель Еврокомиссии также подтвердила намерение продолжить финансовую и военную поддержку Украины в 2027 году.

По её словам, новый механизм, предложенный Еврокомиссией, предусматривает предоставление Киеву 45 миллиардов евро.

Эта сумма должна покрыть примерно две трети прогнозируемых финансовых потребностей Украины на следующий год.

Оставшуюся треть, как рассчитывают в Брюсселе, обеспечат международные партнёры.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз намерен работать с ними, чтобы закрыть остающийся дефицит финансирования.

Речь пока идёт о предложенном финансовом механизме, а не об уже перечисленных Украине средствах.

Таким образом, Еврокомиссия одновременно готовится к участию в новом раунде мирных переговоров и планирует дальнейшую поддержку Украины, исходя из того, что обеспечение её безопасности остаётся одним из ключевых вопросов для всей Европы.