Европейский парламент утвердил бюджет Европейского союза (ЕС) на 2027 год в размере 211,5 млрд евро, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиня.

Европарламент и правительства стран ЕС 11 ноября договорились установить объем бюджетных обязательств на уровне 199,7 млрд евро, а платежей - 211,5 млрд евро. Обязательства составят 0,99% валового национального дохода (ВНД) ЕС.

По сравнению с предложением Еврокомиссии Европарламент добился выделения дополнительных 300 млн евро на свои приоритеты, включая исследования, транспортные и энергетические сети, программу "Erasmus+", гражданскую оборону, управление границами, военную мобильность, поддержку соседних стран и гуманитарную помощь.

Кроме того, увеличено финансирование кибербезопасности и укрепления потенциала безопасности учреждений и представительств ЕС.

В частности, дополнительно выделено 39 млн евро на поддержку южных и восточных соседей ЕС, 30 млн евро - на гуманитарную помощь, еще 30 млн евро - на управление границами и миграцию.

Для исследований в рамках программы "Горизонт Европа" предусмотрено дополнительно 21,5 млн евро, для развития транспортных и энергетические сетей - 22,5 млн евро, для "Erasmus+" - 14 млн евро, для механизма гражданской обороны - 13,5 млн евро. Также увеличено финансирование военной мобильности, климатических и экологических мероприятий.

Расходы в размере 4,9 млрд евро, связанные с превышением предусмотренного финансирования программы "NextGenerationEU", Европарламент предлагает покрывать в соответствии с ранее согласованным каскадным механизмом, регулирующим обслуживание займов и защищающим финансирование других программ.

На обслуживание долга по кредиту для поддержки Украины Еврокомиссия предложила выделить 650 млн евро. В совместном заявлении Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предусмотрена возможность использовать для этих расходов в 2027 году специальный кредитный инструмент поддержки Украины.

Бюджет ЕС был принят 406 голосами депутатов, 184 выступили против, 69 воздержались. Совет ЕС утвердил соглашение в понедельник.

Годовой бюджет ЕС рассчитан на 27 стран и примерно 450 млн жителей. В период с 2021 по 2027 год его средний объем составляет 160-200 млрд евро в год. По размеру он сопоставим с государственным бюджетом Польши и около 30% бюджета Германии.

Как отмечает Европарламент, бюджет ЕС обеспечивает экономические, социальные и политические преимущества, хотя его объем составляет лишь около 1% от ВНД сообщества.