Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения Александра Лукашенко вместе отправиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Украинский президент назвал эту инициативу несерьёзной и в ответ предложил белорусскому руководителю самому привезти Путина в Киев.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Новини.LIVE», Зеленский прокомментировал предложение Лукашенко 24 ноября.

«Я ему что, чемодан?»

Белорусский руководитель ранее предложил лично сопровождать Зеленского в Москву, чтобы организовать переговоры с Владимиром Путиным.

Как передавало Reuters, Лукашенко выразил готовность вместе с украинским президентом отправиться в российскую столицу для обсуждения возможного урегулирования войны.

Однако Зеленский встретил эту идею с явным скепсисом.

«Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолёт и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьёзный разговор», — заявил президент Украины.

Зеленский предложил Лукашенко другой маршрут

В ответ украинский лидер предложил белорусскому руководителю самому организовать поездку Владимира Путина в Киев.

«Пусть Лукашенко возьмёт Путина и прилетит в Киев. Мы тоже гарантируем им безопасный приём. Это же переговоры», — сказал Зеленский.

Впрочем, президент Украины сразу уточнил, что не считает ни Москву, ни Киев подходящим местом для встречи лидеров воюющих государств.

«Мы находимся в состоянии конфликта, мы не можем встречаться в Москве, мы не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем», — подчеркнул он.

Как отмечает белорусское издание «Зеркало», первоначальное предложение Лукашенко прозвучало в интервью французскому изданию Le Point.

«Такие инициативы не приближают мир»

Зеленский также раскритиковал сам подход к организации подобных переговоров.

По его мнению, предложения о встречах, которые заведомо невозможно реализовать в нынешних условиях, не помогают добиться прекращения войны.

«Такие неконструктивные инициативы лишь засоряют информационное пространство и не приближают завершение конфликта», — заявил украинский президент.

Зеленский дал понять, что вопрос о месте возможных переговоров должен решаться с учётом реальной ситуации и безопасности участников.

Таким образом, предложение Лукашенко о совместном перелёте в Москву не получило поддержки Киева. При этом Зеленский не отверг саму возможность переговоров, но подчеркнул, что встреча в столице одной из воюющих стран сейчас неприемлема.