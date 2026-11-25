29-летняя иранская певица Парасту Ахмади подверглась наказанию в виде 74 ударов плетью после концерта, на котором выступила без обязательного для женщин головного платка. Кроме того, артистке запретили выступать в течение двух лет и покидать страну.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на BBC, наказание было приведено в исполнение в городе Кум, расположенном примерно в 120 километрах к югу от Тегерана.

Концерт без зрителей обернулся уголовным делом

В декабре 2024 года Парасту Ахмади организовала концерт, который проходил без публики. Певица вышла перед камерами в платье без рукавов и с непокрытой головой, нарушив действующие в Иране требования к женской одежде.

Запись выступления она разместила на своём YouTube-канале.

«Я Парасту, женщина, которая хочет петь для людей, которых любит. Это право, от которого я не могла отказаться: петь для страны, которую люблю», — написала артистка под видео.

Выступление вызвало большой резонанс. К настоящему времени запись посмотрели почти 3,5 миллиона раз.

Власти обвинили певицу в нарушении общественной нравственности, а также в распространении непристойных материалов.

В результате суд назначил ей телесное наказание и дополнительные ограничения.

Наказали и музыкантов

Под преследование попала не только сама певица. Ещё трое музыкантов и продюсер, участвовавшие в организации концерта, также получили по 74 удара плетью.

Один из адвокатов обвиняемых сообщил BBC, что наказание было исполнено в городе Кум — одном из главных религиозных центров Ирана.

В стране действуют строгие правила, основанные на исламском законодательстве. Женщины обязаны покрывать волосы в общественных местах, а одежда с открытыми плечами и руками также может стать основанием для преследования.

Хотя иранские власти заявляют о независимости судебной системы, правозащитные организации неоднократно критиковали её за зависимость от политического и религиозного руководства страны.

Борьба против обязательного хиджаба продолжается

В последние годы требования к женской одежде стали одной из наиболее острых общественных тем в Иране.

Долгое время некоторые женщины носили платки свободно, оставляя часть волос открытой. Власти периодически закрывали на это глаза, однако в другие периоды полиция проводила жёсткие проверки.

Переломным моментом стал сентябрь 2022 года, когда после задержания полицией нравов умерла 22-летняя курдская девушка Махса Амини.

Её задержали из-за якобы неправильного ношения хиджаба.

Смерть девушки вызвала массовые протесты, которые охватили многие города страны. Демонстранты выступали против обязательного ношения платков и требовали расширения гражданских свобод.

С тех пор всё больше иранских женщин появляются на улицах с непокрытой головой, несмотря на риск задержаний и наказаний.

Протесты и жёсткие репрессии

В прошлом году и в начале нынешнего года Иран вновь столкнулся с масштабными выступлениями.

Первоначально поводом стало ухудшение экономического положения, однако протесты быстро приобрели политический характер.

Участники демонстраций требовали не только улучшения условий жизни, но и более широких свобод, а также смены существующей системы власти.

Власти ответили жёсткими репрессиями. По сообщениям правозащитников, погибли тысячи людей, многие участники протестов были задержаны и осуждены.

Некоторым предъявляли обвинения в шпионаже или «вражде против Бога», предусматривающие в том числе смертную казнь.

Правозащитные организации сообщают, что Иран остаётся одной из стран с наибольшим числом казней. По их данным, за прошлый год в стране были казнены не менее 1639 человек.

История Парасту Ахмади вновь привлекла внимание к положению женщин и деятелей культуры в Иране, где публичное выступление без обязательного головного платка может повлечь уголовное преследование.