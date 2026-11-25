Северная Корея потребовала закрыть дипломатическое представительство Швейцарии в Пхеньяне и объявила его руководителя персоной нон грата. Дипломату дали 48 часов, чтобы покинуть страну. Причиной конфликта стали швейцарские санкции против северокорейского детского лагеря, который обвиняют в участии в перемещении и идеологической обработке украинских детей, вывезенных с оккупированных Россией территорий. Примечательно, что швейцарское представительство возобновило работу всего месяц назад.

Власти Северной Кореи потребовали закрыть недавно открытое дипломатическое представительство Швейцарии в Пхеньяне. Его руководителю Сильвену Астье предписано покинуть страну в течение 48 часов. О решении в среду, 25 ноября, сообщило государственное информационное агентство КНДР KCNA.

По его данным, высокопоставленный представитель северокорейского Министерства иностранных дел вызвал швейцарского дипломата и вручил ему официальное уведомление о закрытии представительства. Астье также объявлен персоной нон грата.

Решение стало ответом на санкции, введенные Швейцарией против международного детского лагеря Сондовон, расположенного в северокорейском городе Вонсан.

При чем здесь украинские дети?

В центре дипломатического конфликта оказался международный детский лагерь Сондовон на восточном побережье Северной Кореи. Учреждение принимает детей из государств, поддерживающих отношения с Пхеньяном, в том числе из России и Китая.

Однако западные страны обвиняют лагерь в участии в перемещении украинских детей, вывезенных с территорий Украины, оккупированных российскими войсками. По оценке швейцарских властей, лагерь причастен не только к приему таких детей, но и к деятельности, направленной на их идеологическую обработку и русификацию.

4 ноября Швейцария ввела санкции против Сондовона, включив его в список организаций, в отношении которых действуют ограничительные меры. Ранее аналогичные санкции ввели Европейский союз и Великобритания. Они предусматривают, в частности, замораживание активов и ограничения на финансовые операции с учреждением.

При этом практический эффект таких мер может быть ограничен, поскольку Северная Корея имеет сравнительно небольшие экономические связи с европейскими государствами.

Сестра Ким Чен Ына пригрозила последствиями

Еще во вторник, 24 ноября, с резким заявлением выступила Ким Ё Чжон — сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, играющая заметную роль во внешней политике страны. Она назвала швейцарские санкции открыто враждебными действиями и серьезным нарушением суверенитета КНДР. По ее словам, деятельность лагеря Сондовон является частью законного сотрудничества Северной Кореи с Россией.

При этом Ким Ё Чжон не дала прямого ответа на обвинения в том, что в лагерь направляли украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий.

В своем заявлении она предупредила, что Пхеньян может потребовать закрытия швейцарского дипломатического представительства.

Уже на следующий день северокорейский МИД перешел от предупреждений к официальному требованию.

Швейцарское представительство открыли только месяц назад

Особенность нынешнего конфликта заключается в том, что Швейцария лишь недавно восстановила свое дипломатическое присутствие в Пхеньяне. Представительство было вновь открыто в октябре 2026 года. В конце месяца Северную Корею посетил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Это был первый визит главы швейцарского внешнеполитического ведомства в КНДР с 2003 года.

Во время поездки Кассис провел переговоры с северокорейскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Цой Сон Хи. Швейцария рассчитывала сохранить возможность прямого диалога с Пхеньяном по международным и гуманитарным вопросам.

При этом дипломатическое представительство в северокорейской столице подчиняется посольству Швейцарии в Пекине.

Почему Швейцария поддерживает отношения с КНДР?

Берн входит в число немногих западных столиц, которые на протяжении десятилетий поддерживают дипломатический диалог с Северной Кореей. История этих контактов восходит к окончанию Корейской войны. В 1953 году швейцарские военнослужащие вошли в состав международной комиссии, наблюдавшей за соблюдением перемирия на Корейском полуострове.

Официальные дипломатические отношения между странами были установлены в 1974 году. В 1997 году Швейцария открыла в Пхеньяне бюро по сотрудничеству, которое занималось преимущественно гуманитарными проектами.

Работу бюро пришлось прекратить в марте 2020 года, когда Северная Корея закрыла границы из-за пандемии коронавируса. Возобновление деятельности в октябре 2026 года должно было восстановить прямые контакты после многолетнего перерыва. Однако уже через несколько недель возник новый дипломатический кризис.

Швейцария не намерена отказываться от санкционной политики

После первых угроз Пхеньяна швейцарское Министерство иностранных дел заявило, что страна заинтересована в сохранении каналов дипломатического общения даже с государствами, с которыми существуют серьезные разногласия. В Берне подчеркнули, что восстановление представительства в Северной Корее не означает изменения санкционной политики.

Швейцария продолжает соблюдать ограничения ООН, связанные с северокорейской ядерной программой, а также принятые ею меры в связи с войной России против Украины. Таким образом, швейцарские власти разграничивают два вопроса: готовность вести переговоры с Пхеньяном и необходимость выполнять международные санкционные обязательства.

Как конфликт связан с Россией?

В последние годы отношения Северной Кореи и России заметно укрепились. Пхеньян поставлял Москве вооружения и направлял военнослужащих для участия в войне против Украины. В 2024 году Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий в том числе взаимную помощь в случае вооруженного нападения.

Западные страны опасаются, что взамен военной поддержки Россия может предоставлять Северной Корее экономическую помощь и военные технологии. На этом фоне обвинения в перемещении украинских детей в северокорейский лагерь приобретают дополнительное международное значение.

Нынешнее решение Пхеньяна показывает, что сотрудничество с Москвой становится причиной дипломатических конфликтов КНДР и с другими странами.

Пока неизвестно, согласится ли Швейцария выполнить требование о закрытии представительства и каким образом будет организован дальнейший дипломатический диалог.

Однако требование выслать руководителя миссии в течение 48 часов фактически ставит под угрозу работу швейцарского представительства всего через месяц после его открытия.