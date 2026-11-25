Александр Лукашенко предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе отправиться в Москву для переговоров о прекращении войны. Белорусский лидер утверждает, что готов лично гарантировать безопасность украинского президента во время поездки. При этом именно Беларусь предоставила России свою территорию для вторжения в Украину в феврале 2022 года, а Киев продолжает обвинять Минск в содействии российским военным действиям.

Александр Лукашенко заявил, что готов лично сопровождать президента Украины Владимира Зеленского в Москву на переговоры с российским руководством о прекращении войны. С таким предложением он выступил в интервью французскому еженедельному журналу Le Point, выдержки из которого были опубликованы накануне выхода полного материала.

Лукашенко утверждает, что мог бы выступить гарантом безопасности Зеленского во время поездки в российскую столицу.

«Мы с Зеленским можем сесть в самолет и полететь в Москву. Вдвоем, при этом я гарантирую его безопасность и все остальное», — заявил белорусский лидер.

По его словам, такой визит мог бы стать возможностью для прямых переговоров о завершении войны между Украиной и Россией.

«Пусть тогда сам отправляется на фронт»

При этом Лукашенко не ограничился предложением обеспечить безопасность украинского президента. Он также выступил с резкими заявлениями в адрес Зеленского, фактически поставив его перед выбором: согласиться на поездку в Москву или продолжать войну.

«Если он на это не согласится, пусть продолжает воевать, пусть сам отправляется на фронт с автоматом Калашникова и сражается. Война продолжается, ее нужно остановить», — заявил Лукашенко.

Таким образом, предложение о посредничестве сопровождалось критикой украинского руководства и требованием согласиться на переговоры в российской столице.

Ранее Владимир Путин также предлагал Зеленскому приехать в Москву, однако украинский президент отвергал такой вариант встречи.

Официальной реакции Киева именно на новое предложение Лукашенко пока нет.

Может ли Лукашенко гарантировать безопасность Зеленского?

Заявление белорусского лидера прозвучало на фоне тесного политического и военного сотрудничества Минска с Москвой. Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, в феврале 2022 года разрешил российским войскам использовать территорию Беларуси для полномасштабного вторжения в Украину. В частности, именно с белорусской территории российские подразделения наступали на север Украины, в том числе в направлении Киева.

При этом Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен направлять белорусские войска для непосредственного участия в боевых действиях.

Беларусь остается тесно связанной с Россией экономически, политически и в военной сфере. Кроме того, на ее территории размещено российское тактическое ядерное оружие. Поэтому обещание Лукашенко обеспечить безопасность Зеленского необходимо рассматривать в контексте его союзнических отношений с Москвой.

Само по себе такое заявление не означает, что между Украиной, Россией и Беларусью достигнуты какие-либо договоренности о безопасности украинского президента или условиях возможной встречи.

Украина предупреждает Беларусь о последствиях дальнейшего участия в войне

Киев на протяжении последних месяцев выражает обеспокоенность действиями Беларуси на северной границе Украины. Украинская сторона заявляла об усилении российских атак на северные регионы страны и сообщала о признаках военных приготовлений на белорусской территории.

В Украине также обвиняли Беларусь в предоставлении России возможностей для поддержки военных операций, в том числе с использованием технических средств.

На этом фоне предложение Лукашенко выступить гарантом безопасности украинского президента выглядит особенно противоречивым: Минск предлагает содействие мирным переговорам, оставаясь одним из ближайших союзников Москвы.

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На каком этапе находятся мирные переговоры?

Предложение Лукашенко прозвучало после очередного раунда переговоров Украины, России и США в Абу-Даби, состоявшегося в ноябре. Стороны обсуждали возможные условия прекращения войны, включая территориальные вопросы, гарантии безопасности и дальнейшие шаги к урегулированию. Однако ключевые разногласия между Москвой и Киевом сохраняются.

Лукашенко теперь предлагает перенести возможные переговоры на высшем уровне в Москву и заявляет о готовности лично сопровождать украинского президента. При этом пока нет подтверждений, что Зеленский рассматривает такой вариант или что началась подготовка встречи с участием президентов Украины и России.

Таким образом, речь идет о публичной инициативе Лукашенко, а не о согласованном дипломатическом мероприятии.