В США обсуждают новое видео с бывшим президентом Джо Байденом, которому 20 ноября исполнилось 84 года. На кадрах, снятых в аэропорту Филадельфии, он медленно передвигается по терминалу, а затем принимает помощь полицейского, чтобы сесть в небольшой электрический автомобиль.

Как сообщает французское издание Entrevue, видеозапись распространилась в социальной сети X и вызвала оживлённое обсуждение состояния здоровья бывшего американского лидера.

Полицейский помог Байдену сесть в электромобиль

На опубликованных кадрах Байден идёт по терминалу международного аэропорта Филадельфии с дорожной сумкой. Рядом с ним находятся двое сотрудников Секретной службы США.

Затем бывший президент подходит к небольшому электрическому автомобилю, которым пользуется полиция аэропорта. При посадке ему помогает полицейский.

«На это тяжело смотреть...» — говорится в подписи к видео, которое, по данным Entrevue, быстро набрало более миллиона просмотров в X.

Кадры вызвали беспокойство у части пользователей социальных сетей. Однако по одной видеозаписи невозможно достоверно установить состояние здоровья Байдена или причины, по которым ему потребовалась помощь.

Борьба с тяжёлым заболеванием

В мае 2025 года представители бывшего президента сообщили, что у него диагностирован агрессивный рак предстательной железы с метастазами в кости.

По опубликованной тогда информации, показатель по шкале Глисона составлял 9 из 10, что свидетельствует о высокой степени агрессивности опухоли.

Несмотря на диагноз, Байден публично заявлял о намерении бороться с болезнью.

Как напоминает Entrevue, в августе 2026 года его сын Хантер Байден в интервью BBC рассказал об ухудшении состояния здоровья отца.

Проблемы со здоровьем обсуждали ещё во время президентства

Физическое состояние Джо Байдена неоднократно становилось предметом общественных дискуссий ещё во время его пребывания в Белом доме.

Особенно остро вопрос о его возрасте и способности продолжать президентскую кампанию встал после дебатов с Дональдом Трампом 27 июня 2024 года.

Выступление Байдена вызвало критику и обеспокоенность среди представителей Демократической партии. 21 июля 2024 года он объявил о выходе из президентской гонки.

Если бы Байден победил на выборах и остался на второй срок, его полномочия завершились бы в январе 2029 года, когда ему исполнилось бы 86 лет.

После ухода из Белого дома появляется на публике реже

20 ноября 2026 года Джо Байден отметил 84-летие. После завершения президентского срока он стал значительно реже участвовать в публичных мероприятиях.

Появление новых кадров из аэропорта Филадельфии вновь привлекло внимание к его здоровью.

При этом официальной информации о том, что в аэропорту произошёл какой-либо медицинский инцидент, не приводится. Само видео показывает лишь то, что бывшему президенту помогли сесть в транспортное средство.