Закрытие автомобильных пограничных переходов с Россией, которое вступит в силу 1 декабря, может оказаться лишь первым этапом ограничений. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключает, что следующим шагом станет прекращение железнодорожного сообщения через Нарву. При этом действующее решение о закрытии границы официально считается временным, но фактически может сохраняться неопределенно долго.

Эстония допускает дальнейшее ужесточение пограничного режима с Россией, включая закрытие последнего действующего железнодорожного пограничного пункта в Нарве. Об этом премьер-министр Кристен Михал заявил в интервью Эстонскому общественному вещателю ERR.

По словам главы правительства, окончательного решения о железнодорожном сообщении пока нет. Однако такая мера остается возможным следующим шагом, если ситуация с безопасностью потребует дополнительных ограничений.

Закрытие границы может затянуться на годы

20 ноября правительство Эстонии приняло решение с 7:00 утра 1 декабря приостановить движение автомобилей и пешеходов через все пограничные переходы с Россией. Под ограничения подпадают пункты в Нарве, Лухамаа, Койдула и Саатсе.

Хотя юридически речь идет о временной мере, конкретная дата восстановления сообщения не определена. Правительство намерено через шесть месяцев оценить ситуацию с безопасностью и решить, сохранять ли ограничения.

Михал признал, что не ожидает существенного снижения угрозы со стороны России за этот период.

«Официальное название — временное закрытие границы, но по сути это закрытие на неопределенный срок», — пояснил премьер.

Он также выразил уверенность, что правительство сможет обосновать свое решение в суде, если его оспорят, например, власти Нарвы.

Почему Эстония пошла на такой шаг?

По словам Михала, решение стало реакцией на продолжающиеся враждебные действия России. Премьер утверждает, что в Эстонии произошло 12 инцидентов, ответственность за которые власти связывают с Россией. До полного закрытия границы Таллин постепенно ужесточал ограничения: сокращал часы работы пограничных переходов и вводил полный таможенный контроль. Однако, как считает Михал, предыдущие меры не заставили Москву изменить поведение.

Непосредственным поводом для нового решения стали предполагаемые диверсии против предприятий оборонной промышленности. В частности, 14 ноября была предпринята попытка нападения на производителя беспилотников Threod Systems в Виймси. По этому делу эстонские правоохранители задержали восемь граждан Латвии.

Ранее, в августе, произошло нападение на здание, используемое компанией Milrem Robotics, производящей военную технику, которую поставляют в том числе Украине. Эстонские спецслужбы связывают организацию этого поджога с Россией.

Что будет с железнодорожным сообщением?

На данный момент решение Эстонии не распространяется на железнодорожные грузоперевозки. Единственным действующим железнодорожным пограничным переходом между Эстонией и Россией остается Нарва.

Железнодорожный переход в Койдула прекратил работу в июле после закрытия соответствующего пункта на российской стороне. Михал не исключил, что в будущем может быть закрыт и переход в Нарве. Вместе с тем премьер подчеркнул, что дальнейшие действия не обязательно должны ограничиваться пограничными мерами.

Эстония также выступает за усиление давления на Россию на уровне Европейского союза, включая замораживание активов, контроль за так называемым теневым флотом и визовые ограничения для российских военнослужащих.

Последствия почувствуют и приграничные регионы

Власти Эстонии признают, что закрытие границы создаст сложности для жителей приграничных районов. Особенно серьезно изменения могут затронуть Нарву, где у многих жителей сохраняются семейные и другие связи с Россией.

Правительство готовит меры поддержки регионов, экономика которых зависит от приграничного движения. По предварительным оценкам, потери доходов самоуправлений Нарвы и Сетомаа могут составить около 500–600 тысяч евро ежегодно. Однако Михал считает, что ограничение пересечения границы прежде всего нанесет ущерб России.

Что это означает для Латвии?

Закрытие эстонских автомобильных переходов может изменить маршруты поездок между Россией и странами Евросоюза. Часть пассажиров и перевозчиков, ранее использовавших Эстонию, может попытаться пересекать границу через Латвию.

Латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс уже поручил ведомствам оценить возможные последствия и подготовить предложения о дальнейших действиях. При этом сам Кулбергс назвал одностороннее закрытие эстонской границы ошибкой, подчеркнув, что подобные решения желательно согласовывать между всеми странами Балтии.

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Пока Латвия не объявляла об аналогичном полном закрытии своих пограничных переходов.

Таким образом, с 1 декабря между Эстонией и Россией прекратится автомобильное и пешеходное сообщение через пограничные пункты, но железнодорожные грузоперевозки продолжатся. Возможность их дальнейшего ограничения остается открытой.