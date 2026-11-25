Благодаря Социальному климатическому фонду в Литве обновят более 40 тысяч домов и квартир, сделав их теплее зимой и снизив зависимость от ископаемого топлива. Помощь получат прежде всего малоимущие семьи и те, кто использует такое топливо.

«Нам жизненно необходим ремонт, ведь с наступлением зимних холодов в доме становится ужасно холодно», — рассказывает Далия Уселене, председатель товарищества собственников жилья в Укмерге. Она живет в многоквартирном доме конца 1960-х годов, где зимой наиболее открытая холоду наружная стена порой покрывается инеем изнутри.

Новый Социальный климатический план Литвы позволит ускорить уже ведущуюся модернизацию жилья. К 2032 году в стране частично или полностью обновят более 40 тысяч домов и квартир, в том числе свыше 7 тысяч многоквартирных зданий. Для этой балтийской страны, серьезно пострадавшей от роста цен на энергию, особенно важно снизить счета за энергоресурсы и сократить использование ископаемого топлива. Около 17% жителей Литвы признают, что не могут обеспечить достаточное тепло в своих домах, а 67% жилых зданий имеют класс энергоэффективности D или ниже.

Бюджет Социального климатического плана Литвы составляет 884,2 млн евро, из которых 662,9 млн поступят из Социального климатического фонда ЕС, финансируемого за счет доходов от торговли квотами на выбросы. Как поясняет Вакарис Аткочюнас, старший советник по вопросам климатического финансирования Министерства окружающей среды Литвы, программа покроет от 50 до 85% расходов на ремонт для социально уязвимых жителей. Таким образом, по его словам, «затраты на ремонт жилья для уязвимых семей будут близки к нулю».