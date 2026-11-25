Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава "не получила ожидаемой реакции" США на падение трех российских крылатых ракет на юго-востоке страны. Он надеется, что Марк Рютте объяснит Дональду Трампу последствия для восточных стран НАТО.

Правительство Польши до сих пор ждет заявления США по поводу падения трех российских крылатых ракет на юго-востоке страны. Об этом министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире RMF24.

На вопрос об отсутствии реакции Вашингтона он ответил: "Конечно, той реакции, которую мы ожидали, нет". Министр отметил, что неясно, объясняется ли молчание США "стремлением к миру" или американцам нужны дополнительные подробности.

По его словам, Польша постоянно информировала Пентагон об инцидентах, а США участвовали в расследовании падения обломков, найденных на польской территории. Косиняк-Камыш выразил надежду, что генсек НАТО Марк Рютте во время запланированной встречи объяснит Трампу, какие последствия из-за войны России против Украины приходится нести восточным странам альянса.

20 ноября во время массированной атаки России на Украину польское воздушное пространство нарушили три российских объекта, на территории страны нашли компоненты крылатых ракет Х-101 в трех местах. Косиняк-Камыш называл инцидент неслучайным и благодарил НАТО за поддержку.

Американский посол в Польше Том Роуз после инцидента заявил, что США находятся в тесном контакте с правительством Польши и НАТО и что "любое нарушение территории союзника НАТО мы воспринимаем крайне серьезно". По данным польских СМИ, Туск отмечал, что не всегда соглашается с интерпретацией американской стороны. Трамп ранее, как указывает польская пресса, заявлял, что российские дроны и "несколько небольших ракет" в прошлом падали в Польше "по ошибке".