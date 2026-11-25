По словам главы МИД Италии, Рим считает атаку на российские корабли в ливийских водах ошибкой. Он предупредил Киев от распространения войны на новые территории. Киев считает эти атаки законным актом самообороны.

Италия заявила Украине, что нападение на российские корабли в ливийских водах было ошибкой, и предупредила Киев от распространения войны на новые территории, сообщил газете Corriere della Sera министр иностранных дел Антонио Таяни в среду, 25 ноября. "Нарушение суверенитета Ливии было ошибкой", - заявил он, добавив, что Рим не получал предварительного предупреждения об украинских операциях.

"Италия абсолютно не знала о намерениях Киева нанести удары в территориальных водах Ливии, даже внутри порта", - заверил он. Его и власти в Риме беспокоят военные действия "всего в нескольких сотнях километров от Италии".

В состоявшемся накануне телефонном разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой Таяни выразил обеспокоенность по поводу недавних военных операций на востоке Ливии, ответственность за которые взяло на себя украинское правительство, говорится в пресс-релизе на сайте МИД страны. "Таяни заверил собеседника, что дипломатические усилия Италии будут продолжаться в поддержку обороны Украины на пути к справедливому и прочному миру", - указано также в сообщении.

Politico: Ситуация в Ливии может быть использована Россией для дестабилизации Италии

Действующие власти Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони является стойким сторонником Киева с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, напоминает агентство Reuters. Однако входящий в правительство Маттео Сальвини неоднократно критиковал продолжение оказания военной помощи Украине. После инцидента в Средиземном море он заявил, что "было бы бессмысленно", если бы военная поддержка, оказываемая Украине, "в конечном итоге привела к войнам и потоплению кораблей по всему миру".

Скептически настроено и итальянское общество: согласно опросу YouGov в 2026 году, лишь 32% итальянцев беспокоит победа Украины над Россией, что является наинизшим показателем среди всех стран Западной Европы.

В преддверии весенних выборов в Италии проблема с военными действиями в Ливии "грозит стать для Мелони настоящей головной болью", пишет 25 ноября издание Politico. "Рим особенно обеспокоен дестабилизацией Ливии, бывшей итальянской колонии, опасаясь, что если эта политически нестабильная страна снова погрузится в хаос, это может спровоцировать волну миграции через Средиземное море. Россия и ее союзники в Ливии могут использовать миграцию как оружие против страны", - говорится в материале.

В Ливии сообщили о гибели двух военных после атаки Украины

В результате украинских атак на российский военный корабль "Меркурий" и грузовое судно у побережья Ливии погибли два ливийских военных, заявили власти восточной части этой североафриканской страны. Моряки "скончались от ранений, полученных при исполнении национального долга" в ходе нападения на военно-морскую базу в Бенгази, написал в ночь 25 ноября в Facebook Саддам Хафтар, сын генерала Халифы Хафтара, контролирующего восточную часть Ливии.

Аналогичное заявление сделал глава контролирующего восточную часть Ливии правительства Усама Хамад. Ранее непризнанные международным сообществом власти на востоке Ливии потребовали прояснить ситуацию. Они попросили ООН провести расследование в связи с предполагаемым присутствием Вооруженных сил Украины на западе страны. В Бенгази заявили о нарушении суверенитета Ливии.

Между тем в Париже поддержали действия украинских военных в Средиземном море. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1 напомнил о праве Украины на самооборону. "Что бы делали мы, если бы нас день и ночь бомбил противник, захватчик? Мы бы защищались и реализовали наше неотъемлемое право на самооборону. Именно это и делают украинцы", - заявил он. Кроме того, именно Россия несет ответственность за расширение масштабов войны против Украины, добавил он.

Операция Украины у побережья Ливии

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября заявил о проведении у побережья Ливии успешной операции с применением морских дронов. В результате действий украинских подразделений был потоплен российский корвет "Меркурий", а также поражено грузовое судно, использующееся для перевозки оружия в ходе войны РФ против Украины. В МИД Украины заявили, что российский корвет был законной целью, при этом Украина уважает суверенитет Ливии и заинтересована в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

После свержения ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году североафриканское государство фактически разделено на две части. Признанному на международном уровне правительству в Триполи противостоит конкурирующее правительство в Бенгази, поддерживающее тесные связи с Россией. Вооруженные силы восточной Ливии, которыми командует Хафтар, контролируют всю восточную часть страны и значительную часть ее южных территорий.