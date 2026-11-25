По данным FT, администрация США отказалась от идеи склонить Россию к миру через деловые проекты. После переговоров о возможных инвестициях Москва, как утверждается, не проявила интереса к предложенным инициативам.

По данным Financial Times (FT), администрация США приостановила реализацию стратегии, направленной на то, чтобы побудить Россию к прекращению войны в Украине посредством заключения деловых сделок. Это произошло после того, как Москва проявила слабый интерес к предложенным проектам в сфере энергетики и авиации, пишет газета в среду, 25 ноября, со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что деловое сотрудничество больше не является ключевым элементом переговоров США с Россией.

Предложения по "Северному потоку", об инвестициях в нефтяной сектор и производство титана

По данным Reuters, в октябре Кушнер и другие высокопоставленные представители США вели переговоры с РФ о привлечении американского инвестора к участию в проекту газопровода "Северный поток", по которому газ поставлялся в Германию до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Кроме того, Кушнер, считающий развитие деловых связей ключевым условием для восстановления мира, выдвигал идеи относительно послевоенного устройства. Среди прочего речь шла об инвестициях американских компаний в российские нефтяные проекты и предприятия по производству титана, пишет FT.

РФ продолжила настаивать на своих требованиях к Украине

Как отмечает далее газета, первоначально российская сторона отнеслась к предложениям из США положительно, однако впоследствии интерес Москвы угас. Россия продолжила настаивать на территориальных уступках со стороны Украины и других неприемлемых для Киева условиях.

"Было предельно ясно дано понять, что российская сторона не заинтересована в подобных вещах", - сообщил изданию один из собеседников.

В октябре администрация США временно сняла ослабила санкции против РФ и сняла ограничения с российского топлива, направленные на лишения РФ доходов для ведения войны против Украины. В ходе дипломатических усилий США Кушнер и Уиткофф неоднократно встречались с российскими переговорщиками, а также проводили переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.