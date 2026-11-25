В колумбийском городе Картахена завершилась операция по освобождению людей, захваченных вооруженными преступниками в супермаркете. Противостояние продолжалось около 17 часов. Ночью полиция и военные пошли на штурм, освободив остававшихся внутри 20 заложников. Один из нападавших был убит. Власти подтвердили, что все захваченные люди находятся в безопасности.

В Колумбии завершился захват заложников, который почти на сутки парализовал работу одного из супермаркетов в туристическом городе Картахена.

В ночь на среду, 25 ноября, полиция и военные провели операцию по освобождению людей, удерживаемых вооруженными преступниками в магазине сети Éxito в районе Ла-Кастельяна. По предварительным данным, в заложниках находились около 30 человек. Десятерых преступники отпустили в ходе переговоров, а оставшихся 20 освободили силовики во время штурма.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подтвердил, что операция завершилась освобождением всех заложников. Один из нападавших был убит.

Перед штурмом прозвучали взрывы

Противостояние продолжалось около 17 часов. На протяжении дня вторника здание супермаркета было окружено полицейскими, военными и бойцами специальных подразделений. На прилегающих улицах ограничили движение, а на крышах соседних зданий разместили снайперов.

Силовики пытались добиться освобождения людей путем переговоров. Однако в итоге было принято решение о проведении вооруженной операции.

Незадолго до того, как сотрудники силовых структур вошли в супермаркет, очевидцы услышали несколько взрывов. Во время штурма один из преступников был убит. Остальных заложников удалось вывести из здания.

Мэр Картахены подтвердил, что все освобожденные находятся в безопасности.

«Мы дали им возможность сдаться»

Президент Колумбии, который ранее лично прибыл в Картахену для координации действий силовых структур, заявил, что преступникам предлагали завершить противостояние мирным путем.

«Мы предложили им возможность сдаться и освободить заложников. Они отвергли эту возможность, и мы действовали решительно», — сказал де ла Эсприэлья.

По словам президента, полиция и военные провели совместную операцию после того, как переговоры не принесли результата. При этом власти пока не представили исчерпывающих сведений о судьбе всех участников нападения, кроме сообщения о гибели одного из них.

Как обычное ограбление превратилось в захват заложников

Все началось утром во вторник, 24 ноября. Группа вооруженных мужчин попыталась ограбить бронированный автомобиль, перевозивший деньги, возле торгового центра.

Однако преступный план сорвался после вмешательства полиции. Нападавшие укрылись в расположенном поблизости супермаркете Éxito и захватили находившихся там покупателей и сотрудников.

По предварительным данным, в заложниках оказались около 30 человек. В течение дня преступники освободили десятерых, в том числе нескольких пожилых женщин. Еще около 20 человек оставались в магазине до ночного штурма.

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Преступники требовали два миллиона долларов

Как ранее сообщали колумбийские СМИ, захватчики требовали около двух миллионов долларов, два бронированных автомобиля и безопасный проезд до города Барранкилья, расположенного приблизительно в 130 километрах от Картахены.

Официального подтверждения всех этих требований не поступало.

Президент Колумбии также отверг предположения о причастности к нападению вооруженных повстанческих или террористических группировок. По его словам, произошедшее было следствием неудавшегося ограбления. Преступники, оказавшись окруженными полицией, решили использовать посетителей и работников супермаркета в качестве заложников.

Что известно о состоянии освобожденных?

По заявлению местных властей, все заложники освобождены и находятся в безопасности. При этом подробная информация о состоянии их здоровья и возможных травмах пока не опубликована. Остаются открытыми и некоторые вопросы расследования, в частности точное число участников нападения и дальнейшая судьба выживших преступников.

Картахена — один из крупнейших туристических центров Колумбии, известный исторической частью города, пляжами и круизным туризмом.

Захват людей в оживленном торговом районе вызвал большой общественный резонанс. Однако после 17 часов противостояния операция завершилась освобождением всех заложников.