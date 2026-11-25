Администрация президента США Дональда Трампа фактически отказалась от идеи использовать крупные совместные бизнес-проекты как способ убедить Россию прекратить войну против Украины. Причиной стало отсутствие заинтересованности Москвы в американских экономических предложениях.

Как сообщает британская газета Financial Times, Вашингтон без публичных заявлений пересмотрел один из ключевых элементов своей переговорной стратегии.

Американские предложения больше не работают

По информации Financial Times, спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским партнёрам, что перспективы экономического сотрудничества между США и Россией больше не занимают центрального места в американских мирных инициативах.

Ранее Белый дом рассчитывал, что возможность возвращения американского бизнеса на российский рынок станет дополнительным стимулом для Москвы согласиться на прекращение боевых действий.

Особую роль в продвижении этой идеи играл Джаред Кушнер. Он рассматривал восстановление деловых связей как один из важнейших факторов долгосрочного мира.

Среди потенциальных направлений сотрудничества, по данным FT, обсуждались инвестиции американских компаний в российские нефтяные проекты, производство титана и авиационную промышленность.

Москва сначала заинтересовалась, но затем изменила позицию

Как пишет Financial Times со ссылкой на американских чиновников, на первоначальном этапе российские представители положительно восприняли предложения Вашингтона.

Однако впоследствии интерес Москвы заметно ослаб.

Российская сторона продолжила настаивать на территориальных и других уступках со стороны Украины, которые Киев считает неприемлемыми.

В результате американские переговорщики пришли к выводу, что экономические стимулы не оказывают ожидаемого влияния на российскую позицию.

«Стало вполне ясно, что российскую сторону подобные предложения не интересуют», — заявил Financial Times один из американских чиновников.

Обсуждалось даже возвращение к «Северному потоку»

Масштаб возможного экономического сближения двух стран мог быть значительным.

Ранее, как сообщали СМИ, высокопоставленные представители США и России, включая Джареда Кушнера, обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту газопроводов «Северный поток».

Подобный вариант мог бы открыть путь к участию американского капитала в энергетической инфраструктуре, которая до войны играла важную роль в поставках российского газа в Европу.

Кроме того, по информации Report, администрация Трампа ранее временно ослабила санкционные ограничения в отношении российского топлива после договорённостей о поставках дизельного топлива на мировой рынок для сдерживания цен.

Что это означает для переговоров

Отказ Вашингтона делать ставку на совместные бизнес-проекты свидетельствует о пересмотре американской тактики в переговорах с Москвой.

Если первоначально администрация Трампа рассчитывала заинтересовать Россию перспективами масштабного экономического сотрудничества после завершения войны, то теперь этот инструмент, судя по сообщениям Financial Times, отошёл на второй план.

При этом основные противоречия между сторонами остаются прежними: Москва продолжает требовать уступок, на которые Украина не готова соглашаться.

Окончательного отказа от экономических контактов с Россией американская администрация публично не объявляла. Речь пока идёт об изменении приоритетов в переговорных предложениях Вашингтона.