Атака украинских морских беспилотников на российские корабли в порту Бенгази привела к гибели двух ливийских военнослужащих. Оба скончались от полученных ранений, сообщили власти восточной части Ливии, поддерживающие тесные отношения с Москвой. Теперь они требуют международного расследования предполагаемого присутствия украинских военных на территории страны. Киев, в свою очередь, считает удары по российским военным объектам законной самообороной.

Двое военнослужащих военно-морских сил Ливии скончались от ранений, полученных во время атаки украинских беспилотников на российские корабли в порту Бенгази. Об этом сообщили представители администрации восточной части Ливии, которая поддерживает тесные политические и военные связи с Россией.

Во вторник вечером, 24 ноября, заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар, сын влиятельного военачальника Халифы Хафтара, публично подтвердил гибель двух военнослужащих. Он заявил, что они получили ранения при исполнении служебных обязанностей во время нападения на военно-морскую базу Бенгази.

Соболезнования семьям погибших выразил и глава правительства восточной Ливии Усама Хаммад, назвав произошедшее украинской агрессией против ливийского порта.

Что произошло в порту Бенгази?

В воскресенье, 22 ноября, украинские морские беспилотники атаковали российские суда, находившиеся у побережья Ливии. В результате удара был серьезно поврежден российский корвет «Меркурий», прибывший на военно-морскую базу Бенгази для заправки топливом и пополнения запасов. По данным украинской стороны, корабль был потоплен. Вместе с ним, как утверждает Киев, был уничтожен военный вертолет Ка-27.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что операцию провели украинские военные, использовавшие семь морских беспилотников отечественного производства.

Второй целью стал российский сухогруз «Ангара», который, по словам Зеленского, использовался для перевозки вооружений. В результате нападения на военно-морской базе произошли взрыв и пожар. Теперь стало известно, что двое ливийских военнослужащих, пострадавших во время атаки, скончались от ранений.

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Восточная Ливия требует расследования

После атаки власти восточной Ливии выступили с резкой критикой действий Украины. Местная администрация призвала Организацию Объединенных Наций расследовать сообщения о возможном присутствии украинских военных специалистов на западе страны. По утверждению представителей восточных властей, морские беспилотники могли быть запущены с территории, находящейся под контролем конкурирующего правительства в Триполи.

При этом независимого подтверждения конкретного места запуска беспилотников пока нет.

Администрация в Бенгази также объявила о намерении провести совместное с Россией расследование нападения. Для восточных властей Ливии произошедшее имеет особое значение, поскольку операция затронула не только российские военные объекты, но и местных военнослужащих.

Украина считает атаку самообороной

Украинская сторона отвергает обвинения в неправомерности нападения на российские суда. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удары по российским военным объектам являются частью законной самообороны Украины против российской агрессии.

Таким образом, стороны по-разному оценивают произошедшее: Киев рассматривает операцию как продолжение противодействия российским военным возможностям, тогда как власти восточной Ливии называют ее нарушением суверенитета своей страны.

При этом вопрос об использовании ливийской территории для подготовки и проведения операции остается предметом разногласий.

Почему ситуация в Ливии особенно сложная?

Ливия остается политически разделенной после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В Триполи, на западе страны, действует международно признанное правительство. На востоке находится параллельная администрация, которую поддерживает Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.

Россия на протяжении нескольких лет развивает военное сотрудничество с силами Хафтара, используя отношения с восточными властями для укрепления своего присутствия в Северной Африке.

Украинская атака на российские корабли в Бенгази теперь затронула и внутренние противоречия Ливии.

Правительство в Триполи также выразило обеспокоенность произошедшим, подчеркнув, что ливийская территория и территориальные воды не должны использоваться для проведения военных операций иностранных государств. Таким образом, удар по российским судам вызвал дипломатические претензии не только со стороны восточной администрации, сотрудничающей с Москвой, но и со стороны международно признанного правительства Ливии.

Что изменилось после сообщения о погибших?

Первоначально главными последствиями нападения считались повреждение российского корвета и пожар на военно-морской базе. Сообщение о гибели двух ливийских военнослужащих добавило к происшествию новый аспект: в результате операции пострадали представители вооруженных сил третьей страны, не являющейся непосредственной стороной российско-украинской войны.

Теперь власти восточной Ливии требуют установить обстоятельства атаки, выяснить возможное участие находящихся на западе страны украинских специалистов и определить ответственность за произошедшее.

Пока неизвестно, приведут ли эти требования к международному расследованию и каким будет дальнейшее развитие конфликта вокруг нападения на российские корабли.