Украинские военные сообщили об ударе по аэродрому «Саваслейка» в Нижегородской области России, в результате которого, по предварительным данным, были повреждены пять боевых самолётов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины, под удар попали три истребителя МиГ-31 и два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Атака была проведена 24 ноября и в ночь на 25 ноября.

Особое значение аэродрома «Саваслейка» связано с размещением там самолётов МиГ-31К, способных нести аэробаллистические ракеты «Кинжал», которые Россия применяет для ударов по Украине.

По предварительной оценке украинского командования, повреждённые самолёты некоторое время не смогут выполнять боевые задачи.

При этом окончательные масштабы повреждений ещё устанавливаются. Подтверждения полного уничтожения всех пяти самолётов пока нет.

По данным украинского Минобороны, с августа 2024 года это уже пятая атака украинских сил на данный аэродром.

Одновременно Генштаб ВСУ сообщил об ударах по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в Самарской области России — Куйбышевскому и Сызранскому НПЗ.