В Беларуси обнародовали документы о партизанском прошлом деда Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа. Как выяснилось, что Владимир Путин во время встречи с американским переговорщиком лично показывал ему архивные материалы о его родственнике, сражавшемся против нацистов во время Второй мировой войны.

Как сообщает The Daily Beast со ссылкой на интервью Кушнера журналу New York Magazine, российский президент использовал историю семьи американского дипломата, чтобы напомнить о временах, когда Москва и Вашингтон были союзниками.

Во время одной из встреч в Кремле Владимир Путин передал Джареду Кушнеру документы из российских архивов, рассказывающие об участии его деда в еврейском партизанском сопротивлении на территории современной Беларуси.

Сам Кушнер рассказал об этом эпизоде в интервью New York Magazine. По его словам, он воспринял жест российского президента как «тонкий намёк» на то, что Россия была союзником Америки в борьбе против нацистов.

Американский переговорщик предположил, что Путин таким образом пытался провести историческую параллель с нынешними отношениями двух стран на фоне войны в Украине.

The Daily Beast обращает внимание на политический контекст такого жеста: российские власти неоднократно называли украинское руководство неонацистским, хотя сам президент Украины Владимир Зеленский имеет еврейское происхождение. Его дед также воевал против нацистской Германии, а трое двоюродных дедов погибли во время Холокоста.

Кем был дед Кушнера

Дед американского переговорщика, Иосиф Беркович, родился в 1922 году в Кореличах, на территории нынешней Гродненской области Беларуси. До войны он работал столяром.

Во время Холокоста Беркович сумел бежать из нацистского трудового лагеря. Вместе с братьями и сёстрами он укрылся в лесах, где присоединился к партизанам Бельских.

Это еврейское партизанское формирование не только участвовало в нападениях на немецкие подразделения, но и спасало евреев, бежавших от уничтожения.

История отряда Бельских впоследствии легла в основу фильма «Вызов» (Defiance) 2008 года с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Согласно документам, опубликованным в электронной базе проекта «Партизаны Беларуси», с января 1943 года по июль 1944 года Беркович воевал в составе четырёх партизанских бригад.

В сохранившейся характеристике командиры положительно оценивали его службу.

«За время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом. Дисциплинированный, аккуратный в исполнении распоряжений командования», — говорится в архивном документе

Побег через 180-метровый тоннель

Не менее драматичной оказалась судьба бабушки Джареда Кушнера — Рэй Кушнер.

В 1943 году она сумела бежать из Новогрудского гетто на западе Беларуси через подземный тоннель длиной около 180 метров, который узники тайно прорыли под территорией гетто.

После побега девушка присоединилась к сопротивлению и познакомилась с будущим мужем Иосифом Берковичем.

Рэй Кушнер и Иосиф Беркович.

В 1949 году супруги эмигрировали в США. Там дед Кушнера занялся недвижимостью и со временем заложил основу семейного бизнеса, превратившегося в крупную девелоперскую империю.

Дипломатия и миллиардные инвестиции

The Daily Beast отмечает, что Кушнер рассказал об архивных документах в большом интервью New York Magazine, посвящённом в том числе его необычной роли в администрации Дональда Трампа.

45-летний предприниматель участвует в международных переговорах, не занимая официальной государственной должности. При этом он продолжает руководить инвестиционными интересами, связанными с компанией Affinity Partners.

По данным издания, инвестиционный портфель компании составляет около шести миллиардов долларов. Значительная часть средств поступила из суверенных фондов государств Персидского залива, с руководителями которых Кушнер также контактирует в рамках дипломатической деятельности.

Такая ситуация вызвала вопросы о возможном конфликте интересов. Демократы в Конгрессе США готовятся изучить, не влияют ли деловые связи Кушнера на внешнеполитические решения Вашингтона.

Сам Кушнер отвергает обвинения в нарушениях и утверждает, что участие в дипломатической работе, напротив, обходится ему в значительные суммы.

Переговоры по Украине и российские требования

Дональд Трамп привлёк своего зятя к переговорам об урегулировании войны в Украине в ноябре 2025 года. Это произошло после нескольких месяцев сложных контактов между Москвой, Киевом и специальным представителем американского президента Стивом Уиткоффом.

Как пишет The Daily Beast со ссылкой на New York Magazine, участие Кушнера не обошлось без разногласий.

В частности, украинские переговорщики были недовольны представленным им перечнем российских требований. По информации журнала, условия оказались настолько масштабными, что даже госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал их как «список пожеланий Путина».

Публикация белорусскими историками личного дела Иосифа Берковича позволила подробнее узнать о человеке, чья судьба спустя более восьмидесяти лет неожиданно оказалась связана с современной международной дипломатией.