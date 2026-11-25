В среду, 25 ноября, в Греции проходит общенациональная 24-часовая забастовка, затронувшая авиасообщение, паромы, железные дороги и городской транспорт. В 15 региональных аэропортах отменены рейсы, прекращено движение ряда паромов, а метро Афин работает по сокращенному графику. Профсоюзы требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Путешественникам рекомендуют заранее проверять расписание транспорта.

Жители и туристы в Греции столкнулись с серьезными транспортными ограничениями из-за масштабной забастовки работников государственного сектора.

Акция протеста началась в среду, 25 ноября, и продлится 24 часа. Ее организовала крупнейшая греческая профсоюзная организация государственных служащих ADEDY. К протесту присоединились также представители транспортной отрасли и других профессиональных объединений.

Из-за забастовки нарушена работа общественного транспорта, приостановлены отдельные авиарейсы и паромные перевозки, а государственные учреждения работают с ограничениями.

В 15 аэропортах отменены рейсы

Одним из наиболее серьезных последствий забастовки стали ограничения авиасообщения. К акции присоединились сотрудники службы полетной информации в 15 региональных аэропортах Греции.

В результате в среду отменены рейсы в аэропортах Астипалея, Икария, Калимнос, Карпатос, Касос, Кастелоризо, Кастория, Козани, Китира, Лерос, Милос, Наксос, Парос, Сития и Сирос. По предварительным сообщениям греческих СМИ, ограничения затронули около 32 авиарейсов.

При этом речь не идет о полной остановке воздушного сообщения по всей Греции. Крупные международные аэропорты, включая Афины, продолжают обслуживать рейсы, хотя пассажирам рекомендуют проверять актуальное расписание.

Планировавшаяся забастовка части авиационного персонала была признана судом незаконной, однако это не отменило отдельных ограничений в региональных аэропортах.

Паромы не выходят в море, метро работает по сокращенному графику

Серьезные перебои наблюдаются и на морском транспорте. К общенациональной акции присоединились профсоюзы моряков, из-за чего многие пассажирские паромы остались в портах. Это особенно важно для Греции, где морские перевозки связывают материковую часть страны с многочисленными островами.

Туристы и местные жители, планировавшие поездки на острова или возвращение на материк, могут столкнуться с отменой рейсов и необходимостью менять планы.

В Афинах изменена работа городского транспорта. Линии метро и трамваи работают по сокращенному расписанию — преимущественно с 9:00 до 18:00 по местному времени.

Кроме того, отдельные перебои затронули пригородные железнодорожные перевозки, включая направления, соединяющие столицу с аэропортом и соседними городами.

Поэтому даже пассажирам, чьи авиарейсы не отменены, стоит заранее продумать дорогу в аэропорт.

Почему греки бастуют?

Главная причина протестов — недовольство уровнем зарплат и условиями труда на фоне роста стоимости жизниПрофсоюз ADEDY требует увеличения оплаты труда государственных служащих, восстановления социальных гарантий и улучшения финансирования государственных услуг.

Одно из основных требований — возвращение 13-й и 14-й зарплат, которые были отменены в государственном секторе во время финансового кризиса. Профсоюзы также призывают увеличить финансирование здравоохранения и образования.

Несмотря на восстановление греческой экономики после долгового кризиса, многие работники считают, что рост доходов не успевает за подорожанием жилья, продуктов и других повседневных расходов.

По прогнозам, в 2026 году экономика Греции вырастет примерно на 1,8%, однако это не устраняет недовольства работников уровнем жизни.

В стране проходят демонстрации

ADEDY призвала работников выйти на протестные акции в Афинах и других городах страны. Митинги и шествия запланированы в десятках населенных пунктов. Забастовка также отражается на работе государственных учреждений, образовательных организаций и медицинских служб.

В больницах и других учреждениях, обеспечивающих жизненно важные услуги, предусмотрено минимальное дежурство для оказания неотложной помощи.

Это не первая крупная акция протеста в Греции за последнее время.

21 октября в Афинах прошли выступления студентов и учителей, недовольных ростом стоимости жизни и положением в образовательной сфере.

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Что делать туристам, находящимся в Греции?

Путешественникам, которые должны вылететь из Греции или отправиться на острова 25 ноября, рекомендуется прежде всего проверить статус рейса непосредственно у авиакомпании или перевозчика.

Даже если сам перелет не отменен, добраться до аэропорта может оказаться сложнее из-за ограничений в работе общественного транспорта.

При поездках на острова необходимо уточнять расписание паромов: отмененные отправления могут повлиять и на дальнейшие пересадки.

Пассажирам также следует учитывать, что после завершения забастовки потребуется время для восстановления обычного расписания некоторых перевозчиков.

Забастовка объявлена на одни сутки, однако ее последствия для отдельных поездок могут ощущаться и после окончания акции.