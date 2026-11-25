В одном из самых популярных туристических городов Колумбии — Картахене — вооруженные преступники захватили около 30 человек в супермаркете. Инцидент начался с неудачной попытки ограбления инкассаторского автомобиля и перерос в многочасовое противостояние с полицией и армией. Десятерых заложников удалось освободить, однако еще около 20 человек, по последним подтвержденным данным, оставались в руках нападавших. К месту происшествия прибыл президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

В колумбийском городе Картахена вооруженные мужчины захватили десятки заложников в супермаркете сети Éxito. Полиция, армия и специальные подразделения окружили здание, пытаясь добиться освобождения людей.

Драма развернулась во вторник, 24 ноября, в районе Ла-Кастельяна. Как сообщили местные власти, первоначальной целью преступников был бронированный автомобиль, перевозивший деньги. Однако попытка ограбления провалилась. После вмешательства полиции нападавшие укрылись в расположенном поблизости супермаркете, где захватили покупателей и сотрудников магазина.

По предварительным данным, в заложниках оказались около 30 человек.

Десятерых заложников удалось освободить

На протяжении нескольких часов полиция вела операцию по освобождению людей. Территорию вокруг супермаркета оцепили, к месту происшествия прибыли вооруженные подразделения, а на соседних зданиях разместились снайперы.

В районе также временно отключили электроснабжение.

В ходе переговоров преступники отпустили десятерых человек, в том числе пять пожилых женщин. По информации, опубликованной Reuters, после этого внутри супермаркета оставались не менее 20 заложников. Среди удерживаемых людей находились как покупатели, так и сотрудники магазина.

Власти заявляли, что приоритетом операции является сохранение жизни заложников и их безопасное освобождение.

Преступники потребовали деньги и возможность скрыться

По сообщениям колумбийских СМИ, захватчики выдвинули ряд требований. В частности, они якобы потребовали около двух миллионов долларов, два бронированных автомобиля и возможность беспрепятственно добраться до города Барранкилья, расположенного примерно в 130 километрах от Картахены.

Официального подтверждения всех этих условий на момент появления первоначальных сообщений не было. По данным местных журналистов, с вооруженными мужчинами работали переговорщики, пытавшиеся убедить их освободить оставшихся людей без применения силы.

На место прибыл президент Колумбии

Ситуация приобрела общенациональный масштаб после того, как президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья изменил свой рабочий график и отправился в Картахену. Он прибыл в город вместе с представителями силовых структур, чтобы лично участвовать в координации действий властей.

Президент подчеркнул, что, по предварительной информации, захват заложников не связан с деятельностью террористических организаций или повстанческих группировок. По его словам, речь идет об обычных преступниках, которые оказались в безвыходном положении после неудачной попытки ограбления.

«С заложниками все будет хорошо. Я не уверен, что так же хорошо будет с преступниками», — заявил де ла Эсприэлья.

Глава государства подчеркнул, что вооруженные мужчины первоначально планировали похитить деньги, но после провала ограбления попытались использовать людей в качестве заложников.

Почему происшествие вызвало особую тревогу?

Картахена расположена на побережье Карибского моря и является одним из главных туристических центров Колумбии. Город известен историческим центром с архитектурой колониальной эпохи, пляжами и круизным туризмом. Захват заложников в оживленном торговом районе вызвал значительный резонанс, поскольку подобные происшествия создают угрозу не только местным жителям, но и посетителям города.

Кроме того, операция силовиков временно повлияла на работу транспортной инфраструктуры. По данным Reuters, аэропорт Картахены ненадолго ограничивал посадку самолетов из-за действий авиации силовых ведомств.

Накануне в другом городе произошел взрыв

Захват заложников произошел на фоне обострения ситуации с безопасностью в Колумбии. В понедельник вечером, 23 ноября, в городе Вильявисенсио взорвался заминированный автомобиль. Пострадали 25 человек, зданиям и другой инфраструктуре был причинен значительный ущерб.

Взрыв произошел накануне десятой годовщины мирного соглашения, заключенного в 2016 году между колумбийским правительством и леворадикальной группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

Хотя соглашение позволило завершить многолетний конфликт с основной структурой FARC, часть бывших участников группировки продолжила вооруженную деятельность. По версии властей, за взрывом в Вильявисенсио могут стоять представители одной из таких диссидентских группировок. В сообщениях местных СМИ упоминается бывший командир FARC, известный как Антонио Медина.

При этом доказанной связи между взрывом в Вильявисенсио и захватом заложников в Картахене нет. Колумбийские власти рассматривают происшествие в супермаркете прежде всего как неудавшееся ограбление, переросшее в захват людей.

По последним подтвержденным сообщениям, правоохранительные органы продолжали добиваться освобождения остававшихся в супермаркете заложников. Окончательные результаты операции на момент публикации этих данных не были известны.