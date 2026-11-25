Британские военно-воздушные силы усиливают защиту авиации от возможных атак беспилотников. Самолеты на ночь перемещают в ангары и укрепленные укрытия, а технику, оставшуюся на открытых площадках, защищают специальными сетями из кевлара. Параллельно Лондон готовит ВВС к рассредоточению авиации по всей стране на случай возможного военного конфликта.

Военно-воздушные силы Великобритании начали принимать дополнительные меры для защиты самолетов от возможных атак российских и иранских беспилотников. Авиацию на ночь перемещают в ангары и укрепленные укрытия, а самолеты, которые остаются на открытых площадках военных баз, защищают специальными антидроновыми сетями из кевлара.

Об этом сообщило британское издание The Times.

Новые меры направлены на снижение уязвимости военных самолетов перед атаками беспилотников. Особое внимание уделяется технике, которая находится на взлетно-посадочных полосах и других незащищенных участках авиабаз.

Для ее дополнительной защиты используются сети из кевлара, предназначенные для противодействия угрозам со стороны дронов.

Перемещение самолетов в ангары и укрепленные укрытия в ночное время также должно снизить риск их повреждения в случае внезапной атаки.

Ранее главнокомандующий британскими ВВС Харв Смит заявил о необходимости отрабатывать рассредоточение военной авиации по всей территории страны.

По его словам, такой подход позволит избежать ситуации, при которой одна атака может одновременно вывести из строя несколько самолетов, находящихся на одной военной базе.

Смит подчеркнул, что британские ВВС должны быть готовы действовать в условиях, когда даже собственная территория не гарантирует полной безопасности.

"На родине нет безопасного убежища, вы ведете боевые действия с территории Великобритании, но вам необходимо перемещаться", - заявил главком.

Усиление защиты военных аэродромов происходит в рамках более масштабной подготовки британской армии к потенциальному военному конфликту.

Лондон намерен к 2030 году повысить боеготовность вооруженных сил, в том числе с учетом угроз со стороны беспилотников и необходимости сохранять боеспособность авиации в условиях возможных ударов по военной инфраструктуре.