В среду в рамках расследования, связанного с общественным учреждением Tėvynės konduktoriai ("Кондукторы Родины"), были задержаны Дмитрий Глазков, Казимерас Юрайтис, Лауринас Рагяльскис, Миндаугас Рамошка и Вайда Юозапайтите, подтвердила BNS прокуратура.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что расследование ведется по факту возможных действий против Литвы за финансовое вознаграждение и сотрудничества с российскими государственными СМИ.

В распространенном ранее пресс-релизе прокуратуры говорится, что в ходе расследования было проведено более десяти обысков в различных местах и выполнены другие запланированные процессуальные действия в сотрудничестве с литовской разведкой.

Досудебное расследование было начато после получения первичных данных о том, что группа граждан Литвы предположительно с осени 2024 года поддерживает связи с представителями контролируемой государством Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и за финансовое вознаграждение выполняет различные поручения, связанные со сбором и передачей информации.

Подозревается, что упомянутая группа готовила и распространяла в Литве информацию, отвечающую интересам России и повторяющую ее пропагандистские нарративы.

По данным BNS, расследование правоохранительных органов связано с общественным учреждением Tėvynės konduktoriai, деятели которого уже некоторое время засыпают государственные учреждения запросами различного характера, создавая тем самым для них дополнительную административную нагрузку.

Лица, связанные с Tėvynės konduktoriai, уже некоторое время оказывают информационное давление на литовские ведомства - они атакуют их сотнями запросов по различным чувствительным для государства или потенциально интересующим Кремль вопросам, а, если не получают ответа, то втягивают учреждения в судебные разбирательства.

Об этом на прошлой неделе сообщал новостной портал 15min.

Упомянутое учреждение пользуется правовой лазейкой, будучи зарегистрированным в Информационной системе производителей и распространителей публичной информации, предназначенной для средств массовой информации.

Подозреваемым за оказание помощи другому государству в действиях против Литвы грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет. По этой статье Уголовного кодекса наказываются лица, которые "оказывали помощь другому государству или его организации в действиях против Литовской Республики - ее конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, оборонной или экономической мощи".