Беларусь продлевает на 2027 год безвизовый режим въезда для граждан 38 европейских стран. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Условия безвизового въезда остаются прежними. Иностранцы смогут пересекать беларусскую границу через все международные автомобильные и железнодорожные пункты пропуска при наличии действительных документов для выезда за границу.

Срок пребывания в Беларуси составит не более 30 суток со дня въезда. Для граждан Польши, Литвы, Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, этот срок составляет до 90 суток. Воспользоваться правом безвизового въезда можно неограниченное количество раз, однако суммарный срок пребывания в Беларуси не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Также сохраняется безвизовый порядок въезда через беларусские аэропорты.

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши в 2022 году, а в 2024 году распространила его еще на 35 европейских стран.

Как утверждают в пресс-службе Лукашенко, с момента введения безвизового режима Беларусь посетили более 1,4 млн граждан этих государств.