В Средиземном море неподалеку от испанского острова Ибица затонул танкер Med Emre, перевозивший, по предварительным данным, до 7000 тонн дизельного топлива. Все 17 членов экипажа удалось спасти из воды, однако один моряк впоследствии скончался. Еще шестеро пострадали. Испанские власти активировали план реагирования на возможное загрязнение моря и направили к месту крушения специализированное судно. При первом обследовании разлива топлива на поверхности воды не обнаружили.

В четверг, 26 ноября, у побережья испанского острова Ибица произошло крупное морское происшествие. В Средиземном море затонул танкер-химовоз Med Emre, на борту которого находилось, предположительно, до 7000 тонн дизельного топлива.

О происшествии сообщили экстренные службы Балеарских островов. Главная опасность теперь связана не только с гибелью человека, но и с возможными экологическими последствиями. Судно затонуло примерно в 25 морских милях, или 46 километрах, от Ибицы.

Моряков спасали тремя вертолетами

Танкер Med Emre, зарегистрированный под флагом Мальты, направлялся из испанского порта Альхесирас в Барселону. На его борту находились 17 членов экипажа.

Вечером 25 ноября судно подало сигнал бедствия. По информации испанских СМИ, экипаж сообщил о поступлении воды внутрь корпуса и сильном крене.

В спасательной операции участвовали три вертолета испанской Морской спасательной службы, направленные из Пальмы, Валенсии и Таррагоны. К операции также присоединились спасательные и торговые суда, находившиеся поблизости.

Все 17 моряков были эвакуированы, однако спасти жизнь одного из них не удалось. Пострадавшего доставили на Ибицу, где медики констатировали его смерть. Еще шестеро членов экипажа получили легкие травмы. Основной проблемой стало переохлаждение после пребывания в воде. Остальных спасенных моряков доставили в безопасные места, в том числе в Валенсию.

Что известно о затонувшем судне?

Med Emre представляет собой специализированный танкер для перевозки нефтепродуктов и химических грузов. По данным испанских СМИ, судно было построено в 2019 году. Его длина составляет около 120 метров, ширина — 17 метров. На момент происшествия танкер перевозил дизельное топливо. Предварительная оценка груза — до 7000 тонн.

Причины крушения пока устанавливаются.

Сообщается, что перед затоплением экипаж передал информацию о поступлении воды и сильном крене, однако обстоятельства возникновения аварийной ситуации еще предстоит выяснить.

Может ли топливо попасть в Средиземное море?

Главное опасение спасательных служб связано с возможной утечкой дизельного топлива из затонувшего танкера. Испанские власти активировали национальный план реагирования на загрязнение морской среды, установив второй уровень готовности.

Правительство Балеарских островов также задействовало региональный план гражданской защиты PLATERBAL. К месту происшествия направлено специализированное судно Clara Campoamor, предназначенное для борьбы с загрязнением морской среды. Кроме того, район крушения обследуют с воздуха.

По информации испанской радиостанции Cadena SER, во время первого осмотра, проведенного утром 26 ноября, спасатели не обнаружили видимого разлива дизельного топлива. Однако отсутствие пятна на поверхности воды во время первоначального обследования еще не означает, что опасность полностью исключена.

Специалистам предстоит определить состояние затонувшего судна и выяснить, сохранилась ли герметичность его топливных емкостей.

Почему возможный разлив вызывает опасения?

Дизельное топливо при попадании в море может распространяться по поверхности воды, образуя загрязненную пленку и создавая опасность для морских организмов. Возможные последствия зависят от объема утечки, погодных условий, морских течений и скорости реагирования спасательных служб.

При этом важно понимать, что наличие на борту до 7000 тонн дизеля не означает, что весь этот груз уже попал в воду. Пока информация о крупном разливе не подтверждена.

Испанские специалисты также анализируют возможное направление движения загрязнения в случае его появления. По предварительным метеорологическим оценкам, определенные направления морских течений и ветра могут создать угрозу побережью Ибицы.

Для наблюдения за ситуацией испанские власти запросили спутниковые изображения, в том числе с использованием европейской системы Copernicus.

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Что будет дальше?

Испанские службы продолжают обследование района крушения и оценку экологических рисков. Основными задачами остаются установление причин аварии, контроль возможной утечки топлива и определение мер по предотвращению загрязнения.

В случае обнаружения нефтепродуктов на поверхности моря специализированные службы смогут приступить к мероприятиям по локализации загрязнения.

Окончательные выводы о масштабах происшествия можно будет сделать после обследования места крушения и получения дополнительных данных о состоянии танкера.

Пока подтверждено, что судно затонуло, один член экипажа погиб, а спасательные службы принимают меры предосторожности из-за потенциальной экологической угрозы.