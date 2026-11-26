Руководство Содружества Независимых Государств приступило к рассмотрению вопроса о подключении Ирана к работе организации в новом формате СНГ+. Тегеран рассчитывает использовать эту площадку для смягчения последствий международных санкций и организации бартерных поставок энергоресурсов.

Руководство Содружества Независимых Государств начало рассмотрение вопроса о присоединении Ирана к работе объединения в обновленном формате СНГ+. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев агентству ТАСС.

По словам Лебедева, инициатива прозвучала от президента Ирана Масуда Пезешкиана, который впервые принял участие в саммите в Авазе. Иранский лидер заявил о заинтересованности Тегерана в запуске сотрудничества в формате СНГ+. Генеральный секретарь отметил, что предложение вызвало живой интерес у членов объединения, а большинство оценок со стороны участников оказались положительными. Профильные структуры прорабатывают решение о предоставлении Ирану такого статуса в качестве первого государства-партнера.

Формат СНГ+ был официально учрежден в октябре 2025 года по предложению Казахстана. Новая модель работы позволяет привлекать к проектам Содружества сторонние государства и международные организации по направлениям, представляющим взаимный интерес, уточняет издание Moscow Times.

О планах подключиться к этой платформе президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые открыто заявил на Авазском саммите, который состоялся в Туркменистане в начале октября. Власти Тегерана рассматривают участие в форуме как практический инструмент для обхода санкционных ограничений. С помощью нового механизма Иран намерен наладить бартерные поставки топлива, электроэнергии и других востребованных товаров со странами региона.