Чистая миграция в Великобританию сократилась до 77 тысяч человек за год, завершившийся в июне 2026 года. Это самый низкий показатель с 1997 года, если не учитывать период пандемии COVID-19. По сравнению с пиковым значением весной 2023 года сокращение составило 92%.

Чистая миграция в Великобританию снизилась до 77 тысяч человек за год, завершившийся в июне 2026 года. Это минимальный показатель почти за три десятилетия, если не учитывать период пандемии коронавируса, когда международные поездки были ограничены.

Об этом сообщил Sky News со ссылкой на предварительные данные Национального статистического управления Великобритании (ONS).

Согласно опубликованной статистике, за указанный период в страну переехали около 738 тысяч человек, тогда как 661 тысяча жителей покинула Великобританию.

Таким образом, разница между числом прибывших и выехавших составила 77 тысяч человек.

Показатель сократился на 92% по сравнению с пиковым значением в 944 тысячи человек, зафиксированным за год, завершившийся в марте 2023 года.

Кроме того, статистика свидетельствует о заметном сокращении иммиграции из государств, не входящих в Европейский союз. Число прибывших из этих стран уменьшилось более чем на 100 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд прокомментировала новые данные, заявив, что они свидетельствуют об эффективности правительственной политики.

По ее словам, власти смогли восстановить контроль над миграционными процессами.

Сокращение миграции происходит на фоне ужесточения британского законодательства. Так, 18 ноября Палата общин одобрила спорные реформы в сфере иммиграции.

Одно из главных изменений предусматривает увеличение стандартного срока проживания в стране, необходимого для получения права на постоянное пребывание, с пяти до десяти лет.

При этом для некоторых категорий мигрантов правила будут отличаться: срок могут сократить для людей с высокими доходами и увеличить для беженцев.

Ранее проведенные в Великобритании опросы общественного мнения показали, что значительная часть населения поддерживает увеличение срока ожидания постоянного вида на жительство.

Тему миграции также активно используют в политической борьбе. В частности, лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что в случае прихода к власти его политическая сила пересмотрит случаи предоставления гражданства после изменений визовых правил для работников социальной сферы, введенных правительством Шабаны Махмуд.

Таким образом, сокращение чистой миграции стало одним из наиболее заметных изменений в демографической статистике Великобритании на фоне последовательного ужесточения государственной миграционной политики.