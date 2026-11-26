Власти Непала начали юридическую процедуру признания погибшими тысяч людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести после катастрофического наводнения в августе, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

26 августа обрушение ледника вызвало сход ледовых масс, вследствие чего из ледникового озера хлынули потоки воды и грязи. Стихия привела к масштабным разрушениям на территории Непала и Китая.

В Непале жертвами наводнения стали более 1400 человек, ещё свыше 5500 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Среди пропавших — сотни иностранцев

«Мы начали процесс признания пропавших без вести погибшими, проверяя их данные», — сообщил AFP представитель службы ликвидации последствий стихийных бедствий Рам Бахадур.

Власти опубликовали списки примерно 4000 пропавших без вести, среди которых 623 иностранных гражданина. Заинтересованным лицам предложено представить возражения или уточнения до принятия официальных решений.

После дополнительной проверки списки могут пополниться новыми именами. По завершении юридических процедур правительство начнёт выдавать свидетельства о смерти.

Вместо 12 лет — шесть недель

В октябре в законодательство Непала были внесены изменения, позволившие сократить срок ожидания для официального признания погибшими жертв стихийных бедствий с 12 лет примерно до шести недель.

Несмотря на продолжавшиеся несколько недель поисково-спасательные операции, лишь немногих пропавших удалось найти живыми.

Из-за отсутствия свидетельств о смерти многие семьи не могли претендовать на компенсации, переоформлять имущество и решать другие юридические вопросы.

Некоторые родственники уже провели символические церемонии кремации близких, останки которых так и не были найдены.