Россия усиливает диверсии в европейских странах, нацеливаясь на объекты инфраструктуры – железнодорожные пути, аэропорты и энергетические сети, и это повышает риск инцидентов с массовыми жертвами. Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS), пишет CNN.

Аналитики отмечают, что за последний год Россия стала чаще прибегать к диверсиям: число случаев применения взрывных устройств и поджогов выросло примерно вдвое, что создает угрозу гибели большого числа людей.

При этом, согласно выводам авторов доклада, на Германию и Польшу – европейские страны, чья логистика и промышленность играют ключевую роль в поддержке Украины, – приходится наибольшая доля зафиксированных российских диверсий: более половины всех инцидентов, произошедших в период с октября 2025 года по сентябрь текущего года, были зарегистрированы именно в этих государствах.

Так, согласно анализу IISS, в период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года в Польше было зафиксировано 29 инцидентов, связанных с Москвой. В их числе – случай в ноябре 2025 года, когда в результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно, соединяющее Варшаву с границей Украины. Хотя обошлось без жертв, премьер-министр Польши Дональд Туск позже заявил, что взрыв, по всей вероятности, был спланирован с целью уничтожения поезда.

"Удары наносятся преимущественно по объектам, критически важным для военных усилий Украины, в то время как атаки на гражданскую инфраструктуру и значимые объекты, судя по всему, также преследуют цель подорвать общественное доверие и поддержку Украины", – говорится в докладе.

Сеть диверсантов в Европе

В докладе отмечается, что российским спецслужбам удалось сформировать сеть доверенных лиц, которые совершенствуют свои навыки в проведении диверсий, применяя "более сложные методы, в том числе самодельные взрывные устройства, оснащенные таймерами и детонаторами".

Несмотря на то, что в ряде случаев таких лиц удавалось арестовать, а сотрудников российских спецслужб – выслать из страны, частота атак существенно не изменилась, говорится в документе.

"Аресты создают проблемы для самих исполнителей, но пока никак не затрагивают российские спецслужбы, которые руководят ими и обеспечивают их деятельность", – сказано в отчете.

В докладе также отмечается, что диверсии, организованные при поддержке России, происходят на континенте "волнами", что указывает на наличие централизованного планирования в Москве.

Кроме того, имеются свидетельства того, что одна из таких сетей координирует атаки сразу в нескольких странах. При этом могут существовать и конкурирующие между собой сети, поэтому ликвидация одной из них вовсе не гарантирует прекращения деятельности других.

В целом, как утверждается в отчете, действия России осуществляются как на тактическом, так и на стратегическом уровнях: тактические операции направлены на то, чтобы нанести ущерб поставкам помощи Украине или задержать их, а стратегические – на то, чтобы сделать поддержку Киева настолько затратной для европейских правительств (в экономическом или политическом плане), что они будут вынуждены от нее отказаться.

Российская агрессия в Европе

Ранее британская служба внутренней разведки МИ5 предупредила оборонные компании Великобритании о высоком риске диверсий со стороны России, в том числе поджогов, в связи с их поддержкой Украины.

А тем временем Латвия строит на своей границе с РФ автоматизированную стену против беспилотников, готовясь к угрозе со стороны российских дронов.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Шэньчжэне (Китай) предостерегал его от агрессии в Европе.